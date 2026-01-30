Main Menu

Who is Sadhvi Prem Baisa : कौन थीं साध्वी प्रेम बाईसा ? जानें आध्यात्म, विवाद और रहस्यमयी अंत की पूरी दास्तान

Edited By Updated: 30 Jan, 2026 12:18 PM

who is sadhvi prem baisa

Who is Sadhvi Prem Baisa : पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर चर्चा में रहीं बाल साध्वी प्रेम बाईसा की राजस्थान के जोधपुर स्थित आश्रम में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब उनकी मृत्यु के पीछे की असली वजह जानने के लिए...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

बताया जा रहा है कि बुधवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद देर रात पाल रोड स्थित साधना कुटीर आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में उनके अनुयायी जुट गए और मामले की जांच की मांग करने लगे।

साध्वी प्रेम बाईसा का जीवन परिचय
साध्वी प्रेम बाईसा मूल रूप से राजस्थान के बालोतरा जिले के परेऊ गांव की रहने वाली थीं। उनके पिता विरमनाथ ट्रक चालक थे, जबकि उनकी मां अमरू बाईसा एक साधारण गृहिणी थीं और धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। मां के निधन के बाद उनके पिता उन्हें जोधपुर के गुरुकृपा आश्रम लेकर गए, जहां उन्होंने राजाराम जी महाराज और कृपाराम जी महाराज के मार्गदर्शन में धार्मिक शिक्षा, कथा वाचन और भजन गायन सीखा।

धीरे-धीरे भागवत कथा और भजनों के माध्यम से वे लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगीं। लोकप्रियता बढ़ने के बाद उन्होंने गुरुकृपा आश्रम छोड़कर जोधपुर के पाल रोड क्षेत्र में साधना कुटीर आश्रम स्थापित किया। इस आश्रम के उद्घाटन समारोह में बाबा रामदेव समेत कई प्रसिद्ध संतों की उपस्थिति रही।

विवादों से भी रहा नाता
साध्वी प्रेम बाईसा का नाम कुछ विवादों से भी जुड़ा रहा। उनके पैतृक गांव परेऊ में बने आश्रम को लेकर परिवार के सदस्यों से जमीन विवाद सामने आया था, जिस पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। करीब छह महीने पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर भी वे सुर्खियों में आई थीं। इस वीडियो में उनके और उनके पिता के बीच नजदीकी को लेकर सवाल उठे थे, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था।

सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ा संदेह
उनकी मौत के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से किया गया एक भावुक पोस्ट भी चर्चा का विषय बन गया है। इस पोस्ट में दुनिया से विदा लेने जैसी बातें लिखी गई थीं, जिससे उनकी मौत को लेकर संदेह और गहरा गया। पोस्ट में उन्होंने सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था और समर्पण का जिक्र करते हुए लिखा था कि उन्होंने जीवन का हर पल धर्म प्रचार के लिए समर्पित किया। साथ ही उन्होंने देश के प्रमुख संतों और गुरुओं के आशीर्वाद का उल्लेख करते हुए न्याय मिलने की उम्मीद भी जताई थी। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यह संदेश किसने और किस परिस्थिति में साझा किया।

जांच की मांग तेज
फिलहाल, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उनके समर्थक और जनप्रतिनिधि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है।

