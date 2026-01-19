भारतीय पुरुषों को लेकर पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने कह दी ये बड़ी बात, सोशल मीडियो पर छिड़ गई बहस

सोशल मीडिया पर एक कथित पाकिस्तानी अभिनेत्री का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने एयरपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर पर भारतीय अधिकारी से हुई बातचीत का जिक्र किया है। भारतीय पुरुषों को लेकर की गई उसकी टिप्पणी के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे...

नेशनल डेस्क : सोशल मीडिया पर एक कथित पाकिस्तानी अभिनेत्री का वीडियो इन दिनों काफी चर्चा में है। इस वीडियो में महिला ने एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर हुई एक अनौपचारिक बातचीत का जिक्र किया है। वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई कि क्या ड्यूटी के दौरान इस तरह की हल्की-फुल्की बातचीत उचित है या नहीं।

वीडियो में खुद को अभिनेत्री बताने वाली नाजिया सनम नाम की महिला ने दावा किया कि जब वह एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचीं, तो वहां मौजूद अधिकारी ने उनसे दोस्ताना और मजाकिया अंदाज में बात की। महिला के अनुसार, जैसे ही अधिकारी को पता चला कि वह कराची से हैं, उन्होंने उर्दू में बातचीत शुरू कर दी।

नाजिया का कहना है कि अधिकारी ने उनके पहनावे को देखकर उनसे पूछा कि क्या वह केबिन क्रू में काम करती हैं। जब उन्होंने इससे इनकार किया, तो अधिकारी ने मजाक करते हुए कहा कि जब तक वह अपना पेशा नहीं बताएंगी, तब तक उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। महिला का दावा है कि बातचीत के दौरान अधिकारी ने यह भी कहा कि वह कुछ अलग और खास लगती हैं, जिस पर उन्होंने भी हंसी-मजाक में जवाब दिया।

इस वीडियो को नाजिया सनम ने अपने X (पहले ट्विटर) अकाउंट से शेयर किया है, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, 'पाकिस्तानी लड़कियों के दीवाने हैं भारतीय।' इसके बाद से ही वीडियो पर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

कुछ लोग इस बातचीत को सामान्य, मानवीय और हल्के-फुल्के अंदाज की बातचीत बता रहे हैं। वहीं कई यूजर्स का कहना है कि इमिग्रेशन जैसे संवेदनशील और जिम्मेदार विभाग में तैनात अधिकारियों को पूरी तरह पेशेवर व्यवहार बनाए रखना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब शिष्टाचार, पेशेवर जिम्मेदारी और निजी व्यवहार को लेकर बहस का विषय बना हुआ है।