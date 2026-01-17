Main Menu

Throat Cancer Awareness कैंसर विशेषज्ञ की चेतावनी, अगर 3 हफ्तों से ज्यादा बने रहें ये 2 लक्षण तो हो सकता है गले का कैंसर

Edited By Updated: 17 Jan, 2026 01:44 PM

if these 2 symptoms persist for more than 3 weeks it could be throat cancer

गले में दर्द या आवाज बैठना हमेशा कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर आवाज में बदलाव और खाना निगलने में दिक्कत 3 हफ्तों से ज्यादा बनी रहे, तो यह गले के कैंसर का संकेत हो सकता है। कैंसर विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय रहते...

नेशनल डेस्क : गले में भारीपन, दर्द या आवाज का बैठना हमेशा किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता, लेकिन अगर ये परेशानी लंबे समय तक बनी रहे तो इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ लक्षण अगर 3 हफ्तों से ज्यादा समय तक लगातार दिखें, तो वे गले के कैंसर (Throat Cancer) की ओर इशारा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बिना देर किए डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

गले के कैंसर के शुरुआती 2 प्रमुख लक्षण

कैंसर विशेषज्ञ के मुताबिक, गले के कैंसर के दो सबसे अहम शुरुआती संकेत हैं - 

  • आवाज में लगातार बदलाव या बैठ जाना
  • खाना निगलने में परेशानी होना

अगर ये दोनों समस्याएं तीन हफ्तों से अधिक समय तक बनी रहें, तो तुरंत ENT विशेषज्ञ या कैंसर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जांच के लिए डॉक्टर एंडोस्कॉपी और जरूरी स्कैन कर सकते हैं, जिससे बीमारी की सही वजह का पता चल सके।

अन्य लक्षण जिन पर ध्यान देना जरूरी है

इन दो मुख्य लक्षणों के अलावा, कुछ और संकेत भी गले के कैंसर की आशंका बढ़ा सकते हैं, जैसे—

  • कान में दर्द
  • लंबे समय तक गला खराब रहना
  • गले में गांठ या सूजन महसूस होना
  • कुछ भी निगलने में तकलीफ
  • बोलने में दिक्कत या आवाज का बदला हुआ लगना
  • बिना कारण वजन कम होना
  • लगातार खांसी या खांसी में खून आना
  • सांस फूलना
  • ऐसा महसूस होना कि गले में कुछ फंसा हुआ है

किन लोगों में ज्यादा होता है खतरा

डॉक्टरों के अनुसार, तंबाकू खाने या धूम्रपान करने वालों में गले के कैंसर का खतरा अधिक होता है। जरूरत से ज्यादा शराब पीने वाले लोगों में भी इसका जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा HPV या एप्सटीन-बार जैसे वायरल संक्रमण, खराब खानपान, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD), पेट की समस्याएं और काम के दौरान जहरीले रसायनों के संपर्क में आने वाले लोग भी इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं।

डॉक्टर की सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि लक्षणों को लेकर इंतजार करने के बजाय समय रहते जांच कराना सबसे बेहतर उपाय है। शुरुआती स्तर पर बीमारी का पता चल जाए तो इलाज ज्यादा प्रभावी और आसान हो सकता है।

