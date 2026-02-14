Main Menu

Road Accident: नेशनल हाईवे पर मौत का तांडव! ट्रक और ऑटो की टक्कर में 2 की गई जान

Edited By Updated: 14 Feb, 2026 09:40 AM

सड़क सुरक्षा पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच एक और दर्दनाक हादसे ने लोगों को झकझोर दिया। तेज रफ्तार और भारी वाहनों की लापरवाही का खतरा एक बार फिर सामने आया, जब नेशनल हाईवे पर हुई जोरदार भिड़ंत ने पल भर में दो परिवारों को शोक में डुबो दिया।

नेशनल डेस्क: सड़क सुरक्षा पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच एक और दर्दनाक हादसे ने लोगों को झकझोर दिया। तेज रफ्तार और भारी वाहनों की लापरवाही का खतरा एक बार फिर सामने आया, जब नेशनल हाईवे पर हुई जोरदार भिड़ंत ने पल भर में दो परिवारों को शोक में डुबो दिया। घटना ने स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियंत्रण को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है।

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में चिल्फी थाना क्षेत्र से गुजरने वाले रायपुर–जबलपुर राष्ट्रीय मार्ग पर ट्रक और ऑटो आमने-सामने टकरा गए। टक्कर इतनी भयंकर थी कि ऑटो पूरी तरह तबाह हो गया और उसके हिस्से दूर-दूर तक बिखर गए। दुर्घटना के बाद ऑटो चालक का शव गाड़ी के अंदर ही फंस गया था, जिसे पुलिस कर्मियों और आसपास मौजूद लोगों की मदद से बाहर निकाला गया।

इस हादसे में दो व्यक्तियों की जान चली गई। मृतकों की पहचान गौथर धुर्वे (38) निवासी धनियाझोर, थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) और भागचंद धुर्वे (23) निवासी मनौरी, थाना मोतीनाला, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) के रूप में की गई है। दोनों ऑटो में यात्रा कर रहे थे और दुर्घटना के दौरान उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर उसे पकड़ लिया। मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। मृतकों के शवों को परीक्षण के लिए भेज दिया गया है तथा परिजनों को सूचना दे दी गई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस राष्ट्रीय मार्ग पर दुर्घटनाएं आम होती जा रही हैं। उनकी मानें तो अत्यधिक गति से चलाए जा रहे भारी वाहन और ओवरलोडिंग इस समस्या के प्रमुख कारण हैं। बड़े वाहनों के चालक अक्सर पक्की सड़क पर छोटे वाहनों जैसी तेजी से चलते हैं, जिससे अचानक स्थिति बदलने पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है।

यह भी बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले इसी रास्ते पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें पांच लोगों की जान चली गई थी। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से निगरानी बढ़ाने, गति पर नियंत्रण सुनिश्चित करने और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्ती बरतने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

