Border 2 Movie Review: सन्नी देओल फिर बॉर्डर पर, नए सितारों के साथ दिखा देशभक्ति का नया रंग

यहां पढ़ें कैसी है फिल्म बॉर्डर 2

फिल्म : बॉर्डर 2 (Border 2)

कलाकार : सनी देओल (Sunny Deol), वरुण धवन (Varun Dhawan), आहान शेट्टी (Ahan Shetty), दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh), मोना सिंह (Mona Singh),सोनम बाजवा (Sonam Bajwa), परमवीर सिंह चीमा (Paramvir Singh Cheema), मेधा राणा (Medha Rana),आन्या सिंह (Anya Singh)

निर्देशक : अनुराग सिंह (Anurag Singh)

रेटिंग : 3 स्टार

Border 2: सन्नी देओल की क्लासिक और देशभक्ति से लबरेज़ फिल्म बॉर्डर आज भी दर्शकों के दिल में राज करती है। फिल्म के गाने आज भी लोगों को भावुक कर जाते हैं। एक बार फिर सन्नी देओल नए सितारों के साथ उसी देशभक्ति के जज्बे और नए रंग के साथ बॉर्डर 2 लेकर सिनेमाघरों में लौटे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हो रही फिल्म फिर से दर्शकों को देशभक्ति के रंग में रंगने को तैयार है। आइए जानते हैं कैसी है सन्नी देओल की फिल्म बॉर्डर 2।

कहानी

बॉर्डर 2 जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर दुश्मनों से लोहा लेती नजर आती है। फिल्म की शुरुआत 1971 की भारत-पाकिस्तान जंग से होती है, जहां बॉर्डर पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। दुश्मन देश एक बार फिर नापाक मंसूबों के साथ घुसपैठ की कोशिश करता है। सिख रेजिमेंट के फतेह सिंह (सनी देओल) अपने जवानों के साथ दुश्मनों के खिलाफ डट कर खड़ा होता है।

इसी जंग के बीच एंट्री होती है मेजर होशियार दहिया (वरुण धवन) की इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में जहां 1961 के नेशनल वॉर अकादमी दिखाई जाती है। यहीं होशियार की मुलाकात महेंद्र सिंह रावत (अहान शेट्टी) और निर्मल सिंह (दिलजीत दोसांझ) से होती है। शुरुआती नोक-झोंक और प्रतिस्पर्धा जल्द ही गहरी दोस्ती में बदल जाती है। फर्स्ट हाफ में तीनों की जिदंगी के बारे में दिखाया गया है।

सेकेंड हॉफ में कहानी फिर लौटती है 1971 की जंग में, जहां हर किरदार अपनी ट्रेनिंग, दोस्ती और बलिदान की कसौटी पर खरा उतरता है। फिल्म का ट्रीटमेंट पूरी तरह युद्ध, रणनीति और देशभक्ति से भरा हुआ।

अभिनय

बॉर्डर 2 में इस बार सन्नी देओल के साथ कुछ नए कलाकार नजर आए हैं। जिनमें वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी शामिल हैं। सन्नी देओल एक बार फिर फतेह सिंह के किरदार में अपने उसी अंदाज के साथ लौटे हैं। उनकी दमदार अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी फिल्म की असली ताकत है। फिल्म की शुरुआत से वरुण धवन को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा लेकिन फिल्म में वरुण ने होशियार सिंह एक हरियाणवी फौजी का किरदार दमदार निभाया है। फौजी के रोल में एक्टर अच्छे लग रहे हैं। वहीं नेवी ऑफिसर के किरदार में आहान ने अपना किरदार बखूबी निभाया है यह उनकी डेब्यू फिल्म है लेकिन फिल्म में एक्टर की अपीरियंस अच्छी है। वहीं दिलजीत हमेशा की तरह बढ़िया लगे हैं। एयरफोर्स ऑफिसर का किरदार उन्होंने पूरी जोश के साथ निभाया है। वहीं मोना सिंह, मेधा राणा और आन्या सिंह का किरदार छोटा लेकिन असरदार है। सपोर्टिंग कलाकारों ने भी अच्छा सहयोग किया है।

निर्देशन

बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। फिल्म की तुलना अगर बॉर्डर से की जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा की फिल्म का सीक्वल क्लासिक फिल्म बॉर्डर के लेवल छू भी नहीं पाया है। फिल्म की राइटिंग और निर्देशन सधा हुआ है फिल्म में जंग और लड़ाई के सीन असरदार हैं। फिल्म के कुछ जंग के सीन कंफ्यूज करते हैं। वहीं कुछ सीन ओवरड्रमैटिक लगते हैं। लेकिन फिल्म भावनात्मक रूप से काफी मजबूत है। फौजी के मन की व्यथा और घर परिवार से दूर रहने के दर्द को और किसी अपने को देश के लिए शाहिद होते देखने का इमोशन क्या होता है फिल्म में बखूबी दिखाया है। फिल्म के डायलॉग भी अच्छे है जो देर तक याद रह जाते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो फिल्म में इमोशन, गंभीरता और देशभक्ति को मजबूती से पेश किया गया है।

म्यूजिक

बॉर्डर के मुकाबले बॉर्डर 2 के गानों में वहीं पुराना अंदाज देने की कोशिश की गई है। पुराने आइकॉनिक गानों को रिक्रिएट किया गया है। इसके अलावा फिल्म में नए गानों का टच अच्छा है। ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म का म्यूजिक आपको निराश नहीं करेगा।

VFX और साउंड ट्रैक

फिल्म का VFX बढ़िया है। हर एक्शन सीन में विज़ुअल इफेक्ट्स कहानी को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। युद्ध के दृश्य, धमाके और हवाई एक्शन इतने वास्तविक लगते हैं कि दर्शक खुद को उसी माहौल में महसूस करता है।

फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर हर सीन की इमोशन और इंटेंसिटी को शानदार तरीके से सपोर्ट करता है। चाहे युद्ध का रोमांच हो या भावनात्मक पल, म्यूज़िक हर फ्रेम के असर को कई गुना बढ़ा देता है।