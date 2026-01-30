Main Menu

बोस्को लेस्ली मार्टिस ने ‘परदेस’ किया लॉन्च, 90 के दशक के इंडी म्यूज़िक का जादू लौटाया

30 Jan, 2026

bosco leslie martis enters music space with nostalgic indie track pardes

कोरियोग्राफी से आगे अपने क्रिएटिव क्षितिज का विस्तार करते हुए, बोस्को ने अपने म्यूज़िक लेबल BLM म्यूज़िक की लॉन्चिंग के साथ संगीत की दुनिया में कदम रखा है। इस बैनर के तहत उन्होंने दमदार ट्रैक ‘परदेस’ लॉन्च किया है।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे यादगार डांस मोमेंट्स को आकार देने वाले प्रसिद्ध कोरियोग्राफ़र और क्रिएटिव फ़ोर्स बोस्को लेस्ली मार्टिस ने अपनी कलात्मक यात्रा में एक रोमांचक नए अध्याय की शुरुआत की है। कोरियोग्राफी से आगे अपने क्रिएटिव क्षितिज का विस्तार करते हुए, बोस्को ने अपने म्यूज़िक लेबल BLM म्यूज़िक की लॉन्चिंग के साथ संगीत की दुनिया में कदम रखा है। इस बैनर के तहत उन्होंने दमदार ट्रैक ‘परदेस’ लॉन्च किया है, जिसमें अनियारा गुप्ता, स्टेफ़नी परेरा, ऐश्वरिया, अरुण घुगे, निलेश दुबे और रोहन विलियम नज़र आते हैं। यह एक भावनात्मक गीत है, जो 1990 के दशक के इंडी म्यूज़िक के कालातीत आकर्षण को सलाम करता है।

सिर्फ़ एक म्यूज़िकल रिलीज़ से कहीं बढ़कर, ‘परदेस’ बोस्को लेस्ली मार्टिस की उस सोच को दर्शाता है, जिसके तहत वह नए कलाकारों के लिए एक मंच तैयार करना चाहते हैं, ताकि उभरती आवाज़ों को सुना और सराहा जा सके। इस पहल के ज़रिये बोस्को का उद्देश्य संगीत, परफ़ॉर्मेंस और स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को संवारना है, जहाँ अनुभव और नई पीढ़ी की रचनात्मकता का संगम हो।

‘परदेस’ गीत के बारे में बात करते हुए बोस्को ने साझा किया, “संगीत हमेशा से मेरे लिए बेहद निजी रहा है। ‘परदेस’ के साथ मैं उस भावना और सादगी को फिर से रचना चाहता था, जिसे हम 90 के दशक में सुना करते थे। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि यह एक ऐसे मंच की दिशा में कदम है, जहाँ नए कलाकारों को जगह, समर्थन और रचनात्मक आज़ादी मिल सके।”

‘परदेस’ अपनी नॉस्टैल्जिक साउंडस्केप और कहानी कहने की शैली के लिए ख़ास है, जो स्वतंत्र संगीत के उस दौर को परिभाषित करती है और आज भी श्रोताओं से जुड़ाव बनाए रखती है। यह ट्रैक बोस्को की रचनात्मकता, उनके सैसी हुक स्टेप स्टाइल और इंडी-पॉप म्यूज़िक के प्रति उनके खास अंदाज़ को दर्शाता है। इस गीत के ज़रिये बोस्को मार्टिस न सिर्फ़ अपने शानदार करियर में एक नया आयाम जोड़ते हैं, बल्कि नई प्रतिभाओं और अर्थपूर्ण कला को बढ़ावा देने के अपने संकल्प को भी मज़बूत करते हैं।

बोस्को लेस्ली मार्टिस द्वारा निर्देशित, कपलना गांधर्वा और बिग लव की आवाज़ में सजा, शब्बीर अहमद द्वारा कम्पोज़ किया गया ‘परदेस’ अब BLM म्यूज़िक पर रिलीज़ हो चुका है।

