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स्टार प्लस और 'तारा' ने फिर जगाया 'परदेसिया' का जादू, लीड जोड़ी की केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर लगाई आग

Edited By Updated: 13 Mar, 2026 02:40 PM

star plus and tara rekindle magic of pardesiya

स्टार प्लस हर नए शो के साथ टीवी पर रोमांस के लेवल को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। उनका हाल ही में रिलीज हुआ शो 'तारा' तब से दिल जीत रहा है जब से मेकर्स ने इसे पेश किया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। स्टार प्लस हर नए शो के साथ टीवी पर रोमांस के लेवल को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। उनका हाल ही में रिलीज हुआ शो 'तारा' तब से दिल जीत रहा है जब से मेकर्स ने इसे पेश किया है। अब, मेकर्स ने यूनिवर्सल म्यूजिक के साथ मिलकर अपने दर्शकों को एक म्यूजिकल ट्रीट देने के लिए हाथ मिलाया है, जिसके ज़रिए 2025 का चार्टबस्टर गाना 'परदेसिया' शो के जरिए वापस लाया जा रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर वाला ओरिजिनल गाना पहले ही बहुत बड़ा हिट हो चुका था, लेकिन 'तारा' वाला वर्जन इस जादू को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले गया है। शो के लिए दोबारा तैयार किए गए इस नए वर्जन में अब लीड जोड़ी युवराज और तारा नज़र आ रहे हैं, जिन्हें कृशाल आहूजा और कनिका कपूर ने निभाया है।

जयपुर की खूबसूरत वादियों और वहां के शानदार नजारों के बीच फिल्माया गया यह वीडियो, कृशाल और कनिका को एक रोमांटिक बाइक राइड एन्जॉय करते हुए दिखाता है, जबकि बैकग्राउंड में यह दिल को छू लेने वाला गाना बज रहा है। हालांकि, जो चीज़ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है उनकी जबरदस्त ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री। दोनों के बीच एक ऐसी सहज चमक और गर्माहट है जो हर फ्रेम को जादुई और दिलकश बना देती है। उनकी निगाहें, मुस्कुराहटें और मस्ती भरे पल एक ऐसी रोमांटिक एनर्जी जगाते हैं जो बिल्कुल नई, दिलचस्प और ऐसी लगती है जिससे नज़रें हटाना नामुमकिन है।

 

 

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विज़ुअल्स को बहुत खूबसूरती से शूट किया गया है, जो इस म्यूजिक वीडियो को एक सिनेमैटिक और सपनों जैसी वाइब देता है, जो गाने के इमोशन्स के साथ एकदम फिट बैठता है। वैसे तो 'परदेसिया' को दर्शकों ने पहले ही बहुत प्यार दिया था, लेकिन युवराज और तारा की जोड़ी ने इसमें एक्साइटमेंट की एक नई लहर पैदा कर दी है, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे इस गाने को फिर से खोजा गया हो। जब से यह वीडियो ऑनलाइन आया है, गाने को लेकर चर्चा और भी तेज़ हो गई है, और कई दर्शक तो अभी से इस जोड़ी को टीवी की सबसे प्रॉमिसिंग नई ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक बता रहे हैं।

स्टार प्लस के लिए, म्यूजिक का यह रिवाइवल एक शानदार क्रिएटिव कदम है, जो अपने दर्शकों के लिए कुछ नया और हटकर पेश कर रहा है। 'तारा' के किरदारों के ज़रिए 'परदेसिया' के इस नए वर्जन को पेश करना कहानी कहने के अंदाज़ और दर्शकों के जुड़ाव में एक अनोखा पहलू जोड़ता है। युवराज और तारा की जादुई जोड़ी जिस तरह इस पसंदीदा धुन को फिर से ज़िंदा कर रही है, 'परदेसिया' रिवाइवल अभी से फैंस का फेवरेट बनने की राह पर है।

​'तारा' देखने के लिए हर रोज़ रात 7:30 बजे स्टार प्लस पर ट्यून इन करें।

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