Daldal Review: क्राइम, सस्पेंस और ट्रॉमा की गहराई में उतरती भूमि पेडनेकर

Edited By Updated: 30 Jan, 2026 11:20 AM

daldal review in hindi

यहां पढ़ें कैसी है वेब सीरीज दलदल...

मूवी रिव्यू: दलदल (Daldal) 
डायरेक्टर: अमृत राज गुप्ता (Amrit Raj Gupta)
कलाकार:  भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) , आदित्य रावल (Aditya Rawal) , समारा तिजोरी (Samara Tijori), चिनमय मंडलेकर (Chinmay Mandlekar), अनंत महादेवन (Anant Mahadevan) और गीता अग्रवाल (Geeta Agarwal)
रेटिंग : 3 स्टार

दलदल: बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की क्राइम थ्रिलर सीरीज दलदल आज ओटीटी प्लेटफार्म प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है। सीरीज के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच सीरीज को लेकर चर्चा थी। ट्रेलर में दिखाए गए क्राइम, सस्पेंस और खूंखार सीन से दर्शकों का उत्साह और बढ़ गया। आइए आज आपको बताते हैं क्या क्राइम थ्रिलर पसंद आने वालों के लिए ये सीरीज बिंज वॉच साबित होगी। क्या ये सीरीज आपके वीकेंड को मजेदार बनाएगी।

कहानी
दलदल की कहानी मुंबई की अंधेरी गलियों की है। जहां एक सीरियल किलर आज़ाद घूम रहा है। उसके निशाने पर हैं मर्द और हर नई लाश के साथ शहर की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पुलिस के हाथ खाली हैं, आम लोग डरे हुए हैं।

ऐसे वक्त में केस की कमान संभालती हैं डीसीपी रीता फरेरा (भूमि पेडनेकर)। रीता एक सख़्त और समझदार अफसर हैं, लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ अपराध से नहीं है। उनके भीतर भी एक जंग चल रही है बीते हुए कल की, जो आज भी उन्हें चैन से जीने नहीं देता। रीता का बचपन दर्द और टूटन से भरा रहा है। 

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, रीता को एहसास होता है कि ये केस जितना बाहर दिखाई देता है, उससे कहीं ज़्यादा अंदर तक जुड़ा हुआ है। कातिल की सोच और उसकी अपनी मानसिक हालत के बीच एक अजीब-सी समानता नज़र आने लगती है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि कातिल कौन है सवाल ये है कि रीता इस उलझन से बाहर कैसे निकलेगी?
क्या वो कातिल को पकड़ पाएगी, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी।

अभिनय
सीरीज में भूमि पेडनेकर पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आ रही हैं जो अपने रोल में काफी प्रभावशाली लग रही हैं। भूमि अपने हर नए किरदार के साथ दर्शकों को चौंका देती हैं। दीपक तिजोरी की बेटी समारा तिजोरी कुछ दृश्यों में बढ़िया लगती हैं, वहीं कुछ जगह उनका अभिनय थोड़ा कमजोर महसूस होता है। परेश रावल के बेटे आदित्य रावल का किरदार उन्होंने पूरी मजबूती के साथ निभाया है। चिनमय  भी अपने रोल में सटीक हैं गीता अग्रवाल ने अपने किरदार को सहजता से निभाया है। अन्य सपोर्टिंग कलाकारों जैसे अनंत महादेवन, राहुल भट्ट, सौरभ गोयल और विजय कृष्णा के किरदार भी बढ़िया लग रहे हैं।

निर्देशन
अमृत राज गुप्ता द्वारा निर्देशित वेब सीरीज़ ‘दलदल’ दर्शकों को पूरी कहानी के दौरान जोड़े रखने की कोशिश करती है। ज़्यादातर हिस्सों में यह कोशिश सफल रहती है और निर्देशन की पकड़ साफ़ नज़र आती है। हालांकि कुछ दृश्यों में पात्रों के बीच कहानी को ज़रूरत से ज़्यादा खींचा गया है, जिसे थोड़ा कम किया जा सकता था। इसके बावजूद, अधिकांश एपिसोड में निर्देशन प्रभावशाली है और कहानी में आए मोड़ दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखते हैं।

 

