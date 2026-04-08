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'एक दिन' का नया गाना 'कोनिचिवा' हुआ आउट, साई पल्लवी-जुनैद खान के साथ करें जापान की खूबसूरत सैर!

Edited By Updated: 08 Apr, 2026 04:42 PM

ek din new song konichiwa released now

आमिर खान प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म 'एक दिन' को लेकर दर्शकों के बीच काफी समय से जबरदस्त उत्साह बना हुआ है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। आमिर खान प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म 'एक दिन' को लेकर दर्शकों के बीच काफी समय से जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। एक प्यारी और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का वादा करने वाली इस फिल्म ने अपने ट्रेलर और सुरीले संगीत से पहले ही लोगों का दिल जीत लिया है। जहाँ एक तरफ 'एक दिन' के गाने दर्शकों की पसंद बने हुए हैं, वहीं अब मेकर्स ने एक और नया गाना 'कोनिचिवा' रिलीज कर दिया है। यह एक खूबसूरत ट्रैवल सॉन्ग है जो जापान की खूबसूरती के साथ-साथ लीड एक्टर्स के बीच की प्यारी केमिस्ट्री को भी बखूबी दिखाता है।

 

 

 

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मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया पर नया गाना 'कोनिचिवा' शेयर किया और लिखा: "कोनिचिवा बोलते बोलते... ट्रिप बन गई मेमोरी! #Konichiwa गाना अब आउट हो गया है! #EkDin सिर्फ सिनेमाघरों में देखें, 1 मई 2026 से  

'एक दिन' के जरिए आमिर खान और फिल्म मेकर मंसूर खान एक लंबे ब्रेक के बाद फिर से साथ आ रहे हैं, जिससे हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक की वापसी हो रही है। इस जोड़ी ने दर्शकों को 'कयामत से कयामत तक', 'जो जीता वही सिकंदर', 'अकेले हम अकेले तुम' और 'जाने तू... या जाने ना' जैसी कभी न भूलने वाली फिल्में दी हैं। 'एक दिन' के साथ यह जोड़ी एक बार फिर रोमांस जॉनर में वापसी कर रही है, जिसने फैंस के बीच नया उत्साह पैदा कर दिया है। इनके फिर से साथ आने ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है और दर्शक यह देखने के लिए बेताब हैं कि वे स्क्रीन पर क्या जादू बिखेरते हैं।

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'एक दिन' में साई पल्लवी और जुनैद खान लीड रोल में हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन सुनील पांडे ने किया है और इसे आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

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