Big News: 'जल्दी से ईरान छोड़ें', Ceasefire के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों को दिए सख्त निर्देश

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान हो गया है। इस ऐलान के बाद भारत सरकार ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता जताई है। भारत सरकार ने भारतीयों के लिए ट्रैवल जारी करते हुए सभी भारतीयों को तुरंत ईरान छोड़ने का निर्देश दिया...

नेशनल डेस्क: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान हो गया है। इस ऐलान के बाद भारत सरकार ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता जताई है। भारत सरकार ने भारतीयों के लिए ट्रैवल जारी करते हुए सभी भारतीयों को तुरंत ईरान छोड़ने का निर्देश दिया है।