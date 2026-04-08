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Daily horoscope : आज का दिन किन राशियों के लिए लाएगा सफलता और खुशखबरी

Edited By Updated: 08 Apr, 2026 08:01 AM

aaj ka rashifal

मेष : सितारा खर्चों को बढ़ाने, अर्थ दशा टाइट रखने वाला, लेन-देन के काम भी आंखें खोलकर करें ताकि

मेष : सितारा खर्चों को बढ़ाने, अर्थ दशा टाइट रखने वाला, लेन-देन के काम भी आंखें खोलकर करें ताकि आपकी कोई पेमैंट न किसी के नीचे फंस जाए।

वृष: लोहा, लोहा मशीनरी, लोहा के कलपुर्जों, सरिया, हार्डवेयर का काम करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।

मिथुन: सुदृढ़ सितारा आपको हिम्मती-उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा।

कर्क : व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, यत्नों-प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मगर शीत वस्तुओं का सेवन परहेज के साथ करें।

सिंह : शत्रु नुकसान पहुंचाने के लिए हर दाव खेल सकते हैं, इसलिए समझदारी के साथ उन्हें टैकल करें।

कन्या :  आप अपनी भागदौड़ से प्लानिंग-प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं, शुभ कामों में ध्यान।

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तुला: सरकार दरबार के साथ जुड़ा कोई काम हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, अफसर भी मेहरबान-कंसिडरेट रहेंगे।

वृश्चिक : प्रॉपर्टी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, मान-सम्मान, प्रभाव-दबदबा भी बना रहेगा।

धनु : सितारा सेहत के लिए ढीला, इसलिए खान-पान में लापरवाही न बरतनी चाहिए, मन भी कुछ डरा-डरा सा रहेगा।

मकर : किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा-वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में जी लगेगा, मगर पांव फिसलने का डर।

कुंभ: कामकाजी कामों का सितारा अच्छा, कोशिशों-इरादों में कामयाबी मिलेगी, घरेलू मोर्चा पर सद्भाव-तालमेल रहेगा।

मीन : धार्मिक तथा सामाजिक कामों में ध्यान, इरादों में कामयाबी मिलेगी, आम हालात भी पहले जैसे बने रहेंगे।

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