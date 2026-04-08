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अमेरिका-ईरान युद्धविराम से झूमा बाजार, सेंसेक्स 2717 अंक उछला, निफ्टी 23900 के पार

Edited By Updated: 08 Apr, 2026 09:50 AM

market soars on us iran ceasefire bse jumps 2 717 points

एशियाई बाजारों में मजबूत तेजी के बीच बुधवार (8 अप्रैल) को भारतीय शेयर बाजार ने शानदार रफ्तार के साथ शुरुआत की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्षविराम की घोषणा ने वैश्विक निवेशकों का रुझान सुधारते हुए भारतीय बाजार को भी फायदा पहुंचाया। कच्चे तेल की...

बिजनेस डेस्कः एशियाई बाजारों में मजबूत तेजी के बीच बुधवार (8 अप्रैल) को भारतीय शेयर बाजार ने शानदार रफ्तार के साथ शुरुआत की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्षविराम की घोषणा ने वैश्विक निवेशकों का रुझान सुधारते हुए भारतीय बाजार को भी फायदा पहुंचाया। कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट और प्रमुख शेयरों जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एलएंडटी और रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेजी ने भी बाजार को सहारा दिया।

बीएसई सेंसेक्स 2717.87 अंक की 3.64% की तेजी के साथ 77,334.45 के स्तर पर आ गया। निफ्टी 50 819.45 अंक (3.54%) की बढ़त लेकर 23,941.05 पर कारोबार कर रहा।

निवेशक RBI के फैसले का इंतजार

घरेलू मोर्चे पर निवेशक आज 10 बजे घोषित होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों पर नजर रखे हैं। रेपो दर को अपरिवर्तित रखने की उम्मीद है, लेकिन निवेशक इस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे कि केंद्रीय बैंक आगे आर्थिक जोखिमों को लेकर क्या संकेत देता है।

वैश्विक बाजारों में तेजी

एशिया: जापान का निक्केई 225 और दक्षिण कोरिया का कोस्पी क्रमशः 4.97% और 5.69% की तेजी के साथ।
अमेरिका: युद्धविराम की खबर से अमेरिकी वायदा बाजार में तेजी, एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 2.32% और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 2.12% बढ़कर कारोबार कर रहे थे।

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