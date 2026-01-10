Main Menu

हरनाज संधू ने किया विमेंस प्रीमियर लीग का उद्घाटन, हरमनप्रीत कौर संग शेयर की खास तस्वीर

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 03:00 PM

harnaaz sandhu and harmanpreet kaur at wpl opening ceremony

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) की शुरुआत जोरदार और खास तरीके से हुई, जब हरनाज कौर संधू ने 9 जनवरी को WPL ओपनिंग सेरेमनी का आधिकारिक उद्घाटन किया।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) की शुरुआत जोरदार और खास तरीके से हुई, जब हरनाज कौर संधू ने 9 जनवरी को WPL ओपनिंग सेरेमनी का आधिकारिक उद्घाटन किया। इस तरह से मिस यूनिवर्स 2021 विजेता और भारत का ग्लोबल लेवल पर प्रतिनिधित्व करने वाली जेन Z आइकॉन हरनाज ने इंडियन स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट में एक खास पल को चिह्नित किया। इस मौके पर इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी मौजूद रहीं।

आम तौर पर होने वाले फॉर्मेट से अलग, हरनाज ने सेरेमनी में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। उन्होंने आगे बढ़कर कार्यक्रम की शुरुआत की और दुनिया की टॉप महिला क्रिकेटर्स का स्वागत किया, जिसमें हरमनप्रीत कौर भी शामिल थीं। एक चैंपियन का दूसरे चैंपियंस का स्वागत करना सच में खास पल था, जिसने दिखाया कि महिलाएं दुनिया भर में आगे बढ़ रही हैं और जीत हासिल कर रही हैं।
 

 

 

दुनिया में पहचान बनाने वाली जेन Z की पहली ब्यूटी क्वीनों में से एक हरनाज़ ने जब फिल्मों की दुनिया में कदम रखा, तो वह एक आत्मविश्वासी और नई सोच वाले भारत की पहचान बन गईं। मिस यूनिवर्स बनने से लेकर एक जानी-मानी पब्लिक फिगर बनने तक का उनका सफर देश के कई युवाओं के लिए प्रेरणादायक रहा है। विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत कर हरनाज़ उन खास लोगों में शामिल हो गईं हैं, जो सिर्फ एक ही काम तक सीमित नहीं रहते और अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बनाते हैं।

यह एक खास और सम्मान भरा पल था, जहां एक दुनिया भर में पहचान रखने वाली शख्सियत ने टॉप लेवल की महिला खिलाड़ियों का स्वागत किया। इस शानदार शुरुआत ने उस लीग की भावना दिखा दी, जिसने महिला क्रिकेट को नई ऊंचाई दी और उसे दुनिया भर में पसंद किया जाने वाला इवेंट बना दिया। हरनाज़ और हरमनप्रीत का साथ दिखना ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया भारत के झंडे के नीचे गर्व से चमक रही हो।

 

