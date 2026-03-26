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हर्ष रियलिटीज पर बनेगी फिल्म, Harsh Mariwala की प्रेरणादायक कहानी आएगी बड़े पर्दे पर

Edited By Updated: 26 Mar, 2026 05:07 PM

harsh realities the making of marico to be adapted into a film

अलमाइटी मोशन पिक्चर ने अपनी अगली बड़ी परियोजना का ऐलान करते हुए मशहूर किताब Harsh Realities: The Making of Marico को फिल्म में बदलने की घोषणा की है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। अलमाइटी मोशन पिक्चर ने अपनी अगली बड़ी परियोजना का ऐलान करते हुए मशहूर किताब Harsh Realities: The Making of Marico को फिल्म में बदलने की घोषणा की है। यह किताब Harsh Mariwala की प्रेरणादायक उद्यमशील यात्रा पर आधारित है, जिसे उन्होंने वैश्विक बिजनेस रणनीतिकार Ram Charan के साथ मिलकर लिखा है।

रियल लाइफ स्टोरीज पर बढ़ा फोकस
यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब Almighty Motion Picture वास्तविक जीवन की कहानियों पर आधारित प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रही है। फिल्म का डेवलपमेंट जल्द शुरू होगा और इसके लिए मशहूर लेखक Karan Vyas को जोड़ा गया है, जो ‘Scam 1992’ और ‘Scoop’ जैसी चर्चित सीरीज के लिए जाने जाते हैं।

मारिको की स्थापना की कहानी होगी केंद्र में
यह प्रोजेक्ट 1987 में Harsh Mariwala द्वारा पारिवारिक व्यवसाय से अलग होकर Marico की स्थापना के फैसले को दर्शाएगा। यह कंपनी आगे चलकर एक वैश्विक FMCG ब्रांड के रूप में स्थापित हुई।

सिर्फ बिजनेस नहीं, संघर्ष की कहानी
‘हर्ष रियलिटीज’ सिर्फ एक कॉर्पोरेट सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन संघर्षों, फैसलों और रणनीतियों को भी दिखाएगी, जिन्होंने एक पारंपरिक व्यवसाय को आधुनिक और प्रोफेशनल कंपनी में बदला। फिल्म में मारिको की ग्रोथ के साथ-साथ मानवीय पहलुओं को भी प्रमुखता दी जाएगी।

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ग्लोबल ब्रांड के रूप में मारिको की पहचान
आज Marico भारत के साथ-साथ एशिया और अफ्रीका के कई बाजारों में मजबूत उपस्थिति रखती है। कंपनी का टर्नओवर 10.8 अरब रुपये से अधिक है और इसके लोकप्रिय ब्रांड्स जैसे पैराशूट, सफोला और सेट वेट हर तीसरे भारतीय तक पहुंचते हैं।

निर्माताओं और लेखक की प्रतिक्रिया
अलमाइटी मोशन पिक्चर की सह-संस्थापक प्रभलीन संधू ने इसे एक असाधारण कहानी बताते हुए कहा कि इसे बड़े पर्दे पर लाना गर्व की बात है। वहीं लेखक Karan Vyas ने कहा कि इतनी प्रेरणादायक सच्ची कहानी पर काम करना उनके लिए सम्मान की बात है।

संस्थापक का नजरिया
Harsh Mariwala ने कहा कि हर बिजनेस यात्रा में कई ऐसे पल होते हैं जो सामने नहीं आते संघर्ष, फैसले और अनिश्चितताएं। उन्होंने बताया कि इस कहानी को सिनेमा के जरिए नए रूप में देखना एक अलग अनुभव होगा।

भारतीय कहानियों में बढ़ती रुचि
यह प्रोजेक्ट इस बात का संकेत भी है कि भारत में अब उद्यमशीलता और बिजनेस से जुड़ी कहानियों में दर्शकों की रुचि बढ़ रही है, जो देश की आर्थिक यात्रा को समझने का नया माध्यम बन रही हैं।

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