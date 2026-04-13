Hina Khan का व्हाइट बॉडीकॉन लुक बना इंटरनेट सेंसेशन, अदाओं ने लूटी महफिल

Edited By Prachi Sharma, Updated: 13 Apr, 2026 06:20 PM

Mumbai : टेलीविजन और फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री Hina Khan ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। हाल ही में उन्होंने अपने नए फोटोशूट की तस्वीरें साझा की हैं, जो क्लासिक ब्राइडल एलिगेंस और मॉडर्न स्टाइल का एक अनोखा संगम पेश करती हैं।

Mumbai : टेलीविजन और फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री Hina Khan ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। हाल ही में उन्होंने अपने नए फोटोशूट की तस्वीरें साझा की हैं, जो क्लासिक ब्राइडल एलिगेंस और मॉडर्न स्टाइल का एक अनोखा संगम पेश करती हैं। सॉफ्ट-फोकस लाइटिंग और बारीक़ लेस वर्क से सजी ये तस्वीरें हिना को एक जादुई अवतार में पेश करती हैं, जो उनके स्टाइल आइकन के दर्जे को और मजबूती देता है।

टेक्सचर और डिजाइन का बेहतरीन नमूना

इस पूरे फोटोशूट का मुख्य आकर्षण हिना का शानदार आयवरी गाउन है। यह गाउन हाई-नेक और लंबी आस्तीन के साथ आता है, जिसे बहुत ही नाजुक फ्लोरल लेस से तैयार किया गया है। फैशन जानकारों ने इस गाउन की बनावट की काफी सराहना की है। इसमें एक स्ट्रक्चर्ड चोली का इस्तेमाल किया गया है, जो नीचे की ओर मरमेड-कट स्कर्ट के साथ मिलकर एक बेहतरीन बॉडी शेप देता है। कंधे पर दिए गए हल्के पैड्स इस फेमिनिन लुक में 'पावर-ड्रेसिंग' का तड़का लगाते हैं।

बारीकियों और स्टाइल पर खास ध्यान

हिना खान का ब्यूटी लुक उनके आयवरी आउटफिट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था।

भूरे रंग के बालों को सॉफ्ट वेव्स के साथ खुला रखा गया है।

आंखों पर अर्थ-टोन्ड आईशैडो और होठों पर म्यूटेड रोज लिपस्टिक का इस्तेमाल किया गया है।

उन्होंने चांदी के फूलों वाले बड़े झुमके और अंगूठियां पहनी हैं, जो सॉफ्ट लेस के साथ एक कड़क कंट्रास्ट पैदा करती हैं।