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जैकलीन फर्नांडीज़ ने ग्लोबल चेंजमेकर्स के साथ मिलकर महिलाओं की आवाज़ को किया बुलंद

Edited By Updated: 22 Apr, 2026 12:45 PM

jacqueline fernandez joins forces global changemakers

जैकलीन फर्नांडीज़ आज एक ऐसी ग्लोबल पर्सनैलिटी के रूप में सामने आती हैं, जो सहजता से सकारात्मकता और उद्देश्य का संगम पेश करती हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। जैकलीन फर्नांडीज़ आज एक ऐसी ग्लोबल पर्सनैलिटी के रूप में सामने आती हैं, जो सहजता से सकारात्मकता और उद्देश्य का संगम पेश करती हैं। सीमाओं से परे अपनी पहचान बनाने वाली जैकलीन लगातार अपने मंच का उपयोग सार्थक चर्चाओं के लिए करती हैं, खासकर उन मुद्दों के लिए जो महिला सशक्तिकरण और वैश्विक एकता से जुड़े हैं। हाल ही में उनका इंस्टाग्राम पोस्ट, WDITogether जैसी पहल के साथ जुड़कर, इसी सोच को दर्शाता है, जहां वह अंतरराष्ट्रीय आवाज़ों के साथ मिलकर महिलाओं को सेलिब्रेट करती हैं और उनकी कहानियों को दुनिया भर में पहुंचाती हैं।

 

 

 

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“यहां, वहां और हर जगह chiaratilesi, मुझे @wditogether का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद! यह महिलाओं का सम्मान करने और वैश्विक स्तर पर उनकी आवाज़ बुलंद करने की एक खूबसूरत पहल है! खुशियों को चुनने और हर दिन सम्मानित होने की शुभकामनाएं!” जैकलीन के लिए ये शब्द सिर्फ एक कैप्शन नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी जीवनशैली का प्रतिबिंब हैं जो सीमाओं, संस्कृतियों और संवादों से परे है। Chiara Tilesi जैसे ग्लोबल चेंजमेकर्स के साथ WDITogether जैसी पहल में शामिल होकर जैकलीन एक बड़े उद्देश्य को अपनाती हैं महिलाओं को सेलिब्रेट करना और उनकी आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचाना। “हर दिन खुश रहने और सेलिब्रेट होने का चुनाव” करने का उनका संदेश उनकी निजी सोच को दर्शाता है, जो कृतज्ञता, सकारात्मकता और जुड़ाव पर आधारित है—एक ऐसा विश्वास जिसे वह हर काम में सहजता से निभाती हैं।

ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर जैकलीन की मौजूदगी उनकी गर्मजोशी और सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है, जो स्वाभाविक रूप से लोगों को जोड़ती है। अपने काम, सामाजिक पहल और सहयोग के ज़रिए वह लगातार समावेशिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं, हमेशा दयालुता और आशावाद के साथ आगे बढ़ते हुए। Maye Musk जैसी प्रेरणादायक ग्लोबल पर्सनैलिटीज़ के साथ उनका जुड़ाव यह दिखाता है कि वह इंडस्ट्री से परे जाकर भी गहरे रिश्ते बनाने में सक्षम हैं, जो उन्हें एक सच्ची अंतरराष्ट्रीय पहचान देता है।

इन सबके केंद्र में है उनका अटूट विश्वास जीवन को सेलिब्रेट करना और दूसरों को ऊपर उठाना। जैकलीन सिर्फ वैश्विक चर्चाओं का हिस्सा नहीं बनतीं, बल्कि अपनी सच्चाई, संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण से उन्हें एक नई ऊंचाई देती हैं। उनका सफर एक आधुनिक वैश्विक नागरिक की कहानी है, जो अपनी जड़ों पर गर्व करते हुए दुनिया को खुले दिल से अपनाती है।

ऐसे दौर में जहां प्रभाव अक्सर आंकड़ों से मापा जाता है, जैकलीन फर्नांडीज़ अपनी उस ऊर्जा के लिए अलग पहचान रखती हैं जो दयालुता, खुशी, उद्देश्य और हमेशा रहने वाली सकारात्मकता से भरी है।

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