जियो स्टूडियोज ने सिखिया एंटरटेनमेंट में 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदी

जियो स्टूडियोज ने भारत के मनोरंजन इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो वैश्विक स्तर पर दर्शकों को जोड़ने और मजबूत रचनात्मक एवं व्यावसायिक दृढ़ता वाली फिल्मों का समर्थन करने के लिए जानी जाती है।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड (RSBVL) ने 3 फरवरी 2026 को सिखिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (SEPL) में 50.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। सिखिया एंटरटेनमेंट भारत के सबसे प्रतिष्ठित और वैश्विक स्तर पर सम्मानित प्रोडक्शन हाउस में से एक है। यह अधिग्रहण प्राथमिक और माध्यमिक लेनदेन के माध्यम से ₹150 करोड़ के कुल नकद प्रतिफल में किया गया है। इस अधिग्रहण से रिलायंस की मीडिया और कंटेंट शाखा, जियो स्टूडियोज (Jio Studios), मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को और मजबूत करेगी।



जियो स्टूडियोज ने भारत के मनोरंजन इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो वैश्विक स्तर पर दर्शकों को जोड़ने और मजबूत रचनात्मक एवं व्यावसायिक दृढ़ता वाली फिल्मों का समर्थन करने के लिए जानी जाती है। इसने लगातार ऐसी कहानियों की पहचान दिलाने और उन्हें बड़े पैगामें पर दर्शकों तक पहुँचाने की क्षमता प्रदर्शित की है, जिसमें 'धुरंधर' (भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म), 'लापता लेडीज' और 'स्त्री' फ्रेंचाइजी जैसी ऐतिहासिक फिल्में शामिल हैं। जियो स्टूडियोज देश की बदलती कंटेंट इकोनॉमी में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी है।



भारत और दुनिया भर के दर्शकों के लिए फिल्में और सीरीज बनाने का हेतु तथा जियो स्टूडियोज और SEPL का यह सहयोग, और जियो स्टूडियोज के बड़े पैमाने पहुंच और स्थायी बौद्धिक संपदा (IP) बनाने के विजन को , सिखिया एंटरटेनमेंट के वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी कहानियों के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जोड़ता है।

गुनीत मोंगा कपूर और अचिन जैन द्वारा स्थापित सिखिया एंटरटेनमेंट ने पिछले एक दशक में विश्व पटल पर भारतीय कहानियों की क्षमता को नए सिरे से परिभाषित किया है। सिखिया एकमात्र भारतीय प्रोडक्शन हाउस है जिसने एकेडमी अवॉर्ड® (ऑस्कर) और कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दोनों जीते हैं—एक ऐसी उपलब्धि जो इसके वैश्विक और आंतरिक प्रभाव को दर्शाती है। इसकी ऑस्कर जीत में 'पीरियड. एंड ऑफ सेंटेंस' (सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु विषय) और 'द एलीफेंट व्हिसपरर्स' (सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म) शामिल हैं। वहीं, इसकी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्मों में 'मसान' (हिंदी), 'सोरारई पोट्रू' (तमिल) और 'कटहल' (हिंदी) शामिल हैं। सिखया की पहचान नए टैलेंट को खोजने और उन्हें बढ़ावा देने में भी रही है, जिसमें नवोदित निर्देशकों से लेकर उभरते लेखकों तक को मंच प्रदान करना शामिल है। इसकी बहुभाषी फिल्मों की सूची में 'द लंचबॉक्स', 'मसान', 'पगलैट', 'कटहल' और 'किल' जैसी फिल्में शामिल हैं।

इस साझेदारी पर बात करते हुए, ज्योति देशपांडे, प्रेसिडेंट - जियो स्टूडियोज (मीडिया एंड कंटेंट बिजनेस, RIL) ने कहा, " सिखिया एंटरटेनमेंट ने लगातार ऐसी कहानियां पेश की हैं जो गहराई से भारतीय होने के बावजूद वैश्विक स्तर पर गूँजती हैं। यह जुड़ाव उन रचनाकारों के साथ साझेदारी करने के हमारे दीर्घकालिक विश्वास को दर्शाता है जो सांस्कृतिक प्रामाणिकता के साथ रचनात्मक उत्कृष्टता का मेल बिठाते हैं। पिछले सात वर्षों में, जियो स्टूडियोज ने बॉक्स ऑफिस पर सफल और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों, जैसे कि हालिया हिट 'धुरंधर', 'स्त्री 2' और ऑस्कर तक पहुँचने वाली 'लापता लेडीज' के साथ एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। मैं गुनीत को लंबे समय से जानती हूँ और उनकी ऊर्जा और दृढ़ संकल्प की प्रशंसक हूँ। हमें गुनीत, अचिन और सिखया टीम के साथ जुड़कर खुशी हो रही है। उनकी अनोखी कहानी कहने की विरासत को जियो स्टूडियोज के पैमाने, वितरण और वैश्विक महत्वाकांक्षा के साथ जोड़कर, हमारा लक्ष्य भारतीय कहानियों को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुँचाने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करना है।"



गुनीत मोंगा कपूर और अचिन जैन, सिखया एंटरटेनमेंट ने साझा किया, "हमारा हमेशा से मानना रहा है कि कहानियों में संस्कृतियों, भूगोल और भाषाओं के पार लोगों को जोड़ने की शक्ति होती है। सिखया के काम के केंद्र में कहानी कहने और उन लोगों पर गहरा विश्वास करना है जो इन कहानियों को जीवंत करते हैं। पिछले दशक में, हमने साहसी निर्देशकों, लेखकों और कलाकारों के साथ काम किया है जिन्होंने ईमानदारी के साथ स्वतंत्र सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। जियो स्टूडियोज के साथ साझेदारी हमें इन कहानियों को दुनिया भर के दर्शकों तक ले जाने की अनुमति देती है, साथ ही हमें देश भर के उभरते टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाती है। ज्योति देशपांडे की नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता और साहसिक विचारों के प्रति उनकी समझ इस साझेदारी को विशेष रूप से रोमांचक बनाती है। साथ मिलकर, हम एक 'उदयमान भारत' (Rising India) का उत्सव मना रहे हैं, जो अपनी आवाज में आश्वस्त है और सिनेमा के अगले अध्याय को आकार देने के लिए तैयार है।"