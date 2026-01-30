Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | Mardaani 3 Review: कम एक्शन, ज्यादा असर, सोचने पर मजबूर करती एक मजबूत फिल्म

Mardaani 3 Review: कम एक्शन, ज्यादा असर, सोचने पर मजबूर करती एक मजबूत फिल्म

Edited By Updated: 30 Jan, 2026 03:18 PM

mardaani 3 review in hindi

यहां पढ़ें कैसी है फिल्म मर्दानी 3...

फिल्म: मर्दानी 3 (Mardaani 3)
कलाकार: रानी मुखर्जी (Rani Mukherji) , मल्लिका प्रसाद  (Mallika Prasad), प्रजेश कश्यप (Prajesh Kashyap), जानकी बोड़ीवाला (Janaki Bodiwala) आदि
निर्देशक: अभिराज मीनावाला (Abhiraj Minawala)
रेटिंग: 3.5*

रानी मुखर्जी की मर्दानी फ्रेंचाइजी की अगली और नई कड़ी मर्दानी 3 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। मर्दानी के पहले दो सफल पार्ट्स के बाद दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर खास उत्साह बना हुआ है। फिल्म में एक बार फिर रानी मुखर्जी ने निडर पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में वापसी की है। आइए जानते हैं इस बार शिवानी शिवाजी रॉय का जादू कितना चल पाया।

कहानी
फिल्म मर्दानी 3 की कहानी बुलंदशहर से शुरु होती है, जहां 2 लड़कियों को किडनैप हो जाता है। जिनमें से एक एंबेसेडर की बेटी होती है। जिसके बाद इस केस की कमान शिवानी शिवाजी रॉय को सौंप दी जाती है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि अम्मा (मल्लिका प्रसाद) एक गैंग चलाती है, जो गर्ल चाइल्ड ट्रैफिंकिंग में सालों से लगी हुई है। लेकिन केस की तहकीकात में पता चलता है कि ये केवल एक गर्ल चाइल्ड ट्रैफिंकिंग तक सीमित नहीं है इसके पीछे एक बड़ी साजिश और विदेशों तक की शातिर रणनीति छिपी हुई है। अब क्या इस रैकेट का भांडा शिवानी शिवाजी रॉय फोड़ पाएगी क्या वह असली विलन को सजा दिला पाएगी। यह सब जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।

और ये भी पढ़े

अभिनय
रानी मुखर्जी ACP शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में एक बार फिर से दमदार लग रही है। पहले दो फिल्मों की तरह एक बार फिर उनका स्क्रीन-प्रेजेंस शानदार है। हर इमोशन पर उनकी अच्छी पकड़ दिखाई देती है। वहीं, इस बार फिल्म में विलेन का रोल भी एक महिला ने ही निभाया है जो फिल्म को और प्रभावी बनाता है। मल्लिका प्रसाद विलेन के रुप में खतरनाक और बहुत ही बढ़िया लग रही हैं उन्होंने रानी को पूरी टक्कर दी है। हाव भाव से लेकर अभिनय तक मल्लिका का काम तारीफ के काबिल है। प्रजेश कश्यप ने अपने किरदार रामानुजन को  काफी सटीक और मजबूत तरीके से निभाया है। नैगेटिव शेड उन पर काफी जंच रहा है। इसके साथ ही‘शैतान’ और ‘वश’में नजर आ चुकी जानकी बोड़ीवाला इस बार मर्दानी में फातिमा के रुप में बढ़िया लग रही हैं।

निर्देशन
'मर्दानी 3' का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है।  अभिराज मीनावाला ने फिल्म की कमान को बखूबी संभाला है फिल्म का निर्देशन बिल्कुल सधा हुआ है कहीं भी फिल्म आपको खिंची हुई या भटकती हुई नहीं लगती है।  फिल्म में एक गंभीर मुद्दा उठाया गया है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है फिल्म को इस गहराई और प्रभाव के साथ दिखाया गया है कि दर्शकों तक एक असरदार कंटेट पहुंचता है। एक्शन कम है लेकिन असरदार है। इसके साथ ही फिल्म के कुछ डायलॉग हीरो से लेकर विलन तक बढ़िया हैं। संक्षेप में कहा जाए तो फिल्म आपको बांधे रखती है और ये एक एंटरटेनर होने के साथ सामिजक प्रभाव वाली फिल्म भी है जो आपको एक बार देखनी चाहिए।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!