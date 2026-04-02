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क्या मुंबई छोड़ दिल्ली-नोएडा शिफ्ट होगा Bollywood ? Kangana Ranaut के बयान से मची हलचल

Edited By Updated: 02 Apr, 2026 11:24 AM

kangana ranaut

Bollywood Desk : राजधानी दिल्ली के Bharat Mandapam में आयोजित International Film Festival Delhi (IFFD) 2026 सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया। इस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत भी...

Bollywood Desk : राजधानी दिल्ली के Bharat Mandapam में आयोजित International Film Festival Delhi (IFFD) 2026 सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया। इस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत भी कार्यक्रम में शामिल हुईं और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री, खासकर मुंबई में फिल्म शूटिंग की जमीनी हकीकत को लेकर खुलकर बात की। उनके बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या आने वाले समय में बॉलीवुड का नया ठिकाना मुंबई के बजाय दिल्ली और नोएडा बन सकता है।

Kangana Ranaut

मुंबई में स्टूडियो और फ्लोर की कमी
कंगना रनौत से जब पूछा गया कि दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है और उत्तर प्रदेश के नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण भी तेजी से चल रहा है, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री धीरे-धीरे मुंबई से दिल्ली-नोएडा शिफ्ट हो सकती है ? इस पर कंगना ने कहा कि मुंबई में अब फिल्म शूट करना पहले जितना आसान नहीं रहा है। वहां स्टूडियो और शूटिंग फ्लोर की भारी कमी है और फिल्म मेकर्स को शूटिंग के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे फिल्मों की टाइमिंग और बजट दोनों प्रभावित होते हैं।

शूटिंग का बढ़ता खर्च
कंगना ने बताया कि मुंबई में शूटिंग का खर्च काफी ज्यादा हो गया है। उन्होंने कहा कि एक शूटिंग फ्लोर का एक दिन का किराया ही लगभग 10 से 15 लाख रुपये या उससे भी ज्यादा होता है। इतने महंगे खर्च की वजह से छोटे और मध्यम बजट की फिल्मों को बनाना काफी मुश्किल हो गया है।

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दिल्ली-नोएडा बेहतर विकल्प
कंगना रनौत का मानना है कि दिल्ली और नोएडा में फिल्म सिटी बनने से फिल्म इंडस्ट्री को नया विकल्प मिलेगा। यहां पर्याप्त जगह, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कम लागत में शूटिंग की सुविधा मिल सकेगी, जिससे फिल्म निर्माण आसान हो जाएगा।

मोदी सरकार के विजन की तारीफ
कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री Narendra Modi के ‘360 डिग्री डेवलपमेंट’ विजन की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है और अब मनोरंजन जगत का विस्तार भी जरूरी है। फिल्म इंडस्ट्री को केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

25 से 31 मार्च तक चला फिल्म फेस्टिवल
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली का आयोजन 25 से 31 मार्च तक भारत मंडपम में किया गया। इस दौरान कई दिग्गज अभिनेताओं, निर्देशकों और निर्माताओं ने अपने-अपने सेशन में फिल्म निर्माण, एक्टिंग और सिनेमा से जुड़े अनुभव साझा किए।

कुल मिलाकर, कंगना रनौत के इस बयान के बाद अब यह चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा दिल्ली-नोएडा की ओर शिफ्ट हो सकता है।

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