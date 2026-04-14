4 Years of KGF 2: ‘रॉकी भाई’ का जलवा अब भी बरकरार, Hombale Films ने मनाया ग्रैंड सेलिब्रेशन!

Edited By Reetu sharma,Updated: 14 Apr, 2026 06:11 PM
होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरी है, जिसने 'KGF', 'कांतारा' और 'सालार' जैसी फ्रैंचाइज़ी के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्मों की झड़ी लगा दी है। वे लगातार देश की कुछ सबसे बड़ी फ़िल्में बना रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड कायम कर...
नई दिल्ली/टीम डिजिटल होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरी है, जिसने 'KGF', 'कांतारा' और 'सालार' जैसी फ्रैंचाइज़ी के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्मों की झड़ी लगा दी है। वे लगातार देश की कुछ सबसे बड़ी फ़िल्में बना रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं।
होम्बले फिल्म्स ने खुद को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और दिग्गज प्रोडक्शन हाउस के रूप में स्थापित कर लिया है। एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ, इस बैनर ने ऐसी फिल्में दी हैं जिन्होंने दुनिया भर में तहलका मचाया है।
उनकी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक, प्रशांत नील के निर्देशन में बनी 'KGF चैप्टर 2' को रिलीज हुए आज चार साल पूरे हो गए हैं। जबरदस्त एक्शन, ड्रामा और बेमिसाल स्वैग से भरपूर यह फिल्म एक तूफान की तरह आई थी और इसने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर दिया था। इस खास मौके पर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर यश का एक स्पेशल पोस्टर शेयर करके जश्न मनाया।
इस पोस्ट को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, "#KGFChapter2 के शानदार 4 साल का जश्न 🔥💥"
#4YearsForKGF2Mania
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'KGF चैप्टर 2' में यश, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी और संजय दत्त ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी यह फिल्म रॉकी के उस सफर को दिखाती है जिसमें वह अपनी माँ से किए वादे को निभाने के लिए कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) के लोगों का मसीहा और लीडर बनकर उभरता है। बेहतरीन एक्शन, ड्रामा और दमदार कहानी के मेल ने इस फिल्म को दुनिया भर में सुपरहिट बना दिया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ₹1200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की।
इस फिल्म ने पैन-इंडिया सिनेमा के पैमाने को नए सिरे से परिभाषित किया और वैश्विक स्तर पर कन्नड़ सिनेमा का मान बढ़ाया। प्रशांत नील और यश की जुगलबंदी के साथ होम्बले फिल्म्स के विजन ने एक ऐसा सिनेमाई अनुभव तैयार किया, जिसका असर आज भी दुनिया भर में देखा जा सकता है।
होम्बले फिल्म्स आने वाले सालों में कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की तैयारी कर रहा है। उनकी लिस्ट में यश स्टारर 'KGF चैप्टर 3', प्रभास के साथ 'सालार: पार्ट 2 – शौर्यांग पर्व' और उनके साथ दो और बड़ी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा ऋतिक रोशन के साथ एक बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट भी कतार में है, जो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी लाइनअप में से एक है।