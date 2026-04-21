VDxShouryuv की शुरुआत: पूजा सेरेमनी में विजय देवरकोंडा के साथ दिखे 'नेचुरल स्टार' नानी

VDxShouryuv के लिए दुनिया भर के बेहतरीन टैलेंट एक साथ आए हैं, जो इस बात का सबूत है कि यह फिल्म कितने बड़े लेवल पर बनाई जा रही है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। VDxShouryuv के लिए दुनिया भर के बेहतरीन टैलेंट एक साथ आए हैं, जो इस बात का सबूत है कि यह फिल्म कितने बड़े लेवल पर बनाई जा रही है। 'हाय नन्ना' जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद, डायरेक्टर शौर्यव अब विजय देवरकोंडा के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट ला रहे हैं जो ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाएगा। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' फेम एलेजांद्रो मार्टिनेज संभाल रहे हैं, वहीं वीएफएक्स टीम 'स्नोपियर्सर' और 'बैटमैन फॉरएवर' जैसी बड़ी फिल्मों से जुड़ी है। संगीत की जिम्मेदारी हेशम अब्दुल वहाब के कंधों पर है, जिन्होंने 'हाय नन्ना', 'हृदयम' और 'कुशी' जैसे शानदार एल्बम दिए हैं।

​फिल्म के अनाउंसमेंट पोस्टर और 'दैट्स अ रोर' (That’s a Roar) लिरिक वीडियो के इंटरनेट पर छा जाने के बाद, हाल ही में मेकर्स ने फिल्म की शुरुआत के लिए एक भव्य पूजा समारोह रखा। इस मौके पर 'हाय नन्ना' के स्टार नानी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पहुंचे, जिससे फैंस का उत्साह दोगुना हो गया। पूजा के दौरान विजय देवरकोंडा और नानी को एक ही फ्रेम में साथ देखना फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था, जिससे इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। ​समारोह का वीडियो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, “आज के दिन के कुछ खास पल #VDxSHOURYUV पूजा सेरेमनी के साथ।

विजय देवरकोंडा और शौर्यव का यह साथ आना हाल के समय की सबसे रोमांचक जोड़ियों में से एक लग रहा है। विजय, जो अपने हर किरदार में पूरी तरह जान फूंक देने के लिए जाने जाते हैं, अब एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने भावनाओं की गहराई को पर्दे पर खूबसूरती से उतारने की अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के टैलेंटेड क्रू के साथ मिलकर बन रही यह फिल्म एक ऐसी कोशिश है जहाँ हर विभाग कुछ नया और अनोखा पेश करने वाला है।

​विजय देवरकोंडा के करियर के लिए यह प्रोजेक्ट एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। 'अर्जुन रेड्डी', 'गीता गोविंदम', 'डियर कॉमरेड', 'द फैमिली स्टार' और 'किंगडम' जैसी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ने के बाद, वह इस बड़े प्रोजेक्ट के साथ अपनी एक्टिंग के दायरे को और भी बढ़ाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। इसके बाद, वह 'रणबाली' जैसे एक विशाल प्रोजेक्ट में भी नजर आएंगे, जिससे उम्मीद है कि पर्दे पर उनका अंदाज़ और भी ज्यादा दमदार और बड़े लेवल पर दिखाई देगा।

इस प्रोजेक्ट को जो चीज़ सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है, वह है डायरेक्टर शौर्यव का अपना अंदाज़ बदलना। 'हाय नन्ना' के साथ दर्शकों और क्रिटिक्स का दिल जीतने के बाद, वह यहाँ एक बिल्कुल नई दिशा में कदम रख रहे हैं और एक अलग तरह की कहानी पर काम कर रहे हैं। उनकी पहली फिल्म को न केवल यहाँ पसंद किया गया, बल्कि उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली, जिसमें 'ओनिरोस फिल्म अवॉर्ड्स' और 'स्वीडिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल' में मिला बेस्ट डायरेक्टर का सम्मान शामिल है।

​तकनीकी तौर पर भी यह फिल्म काफी दमदार होने वाली है। सिनेमैटोग्राफर एलेजांद्रो मार्टिनेज, जिन्होंने 'ऑटोमेटा', 'स्टे अलाइव', 'फॉलआउट' और 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, अपनी ग्लोबल सोच और कलाकारी से इस फिल्म को विजुअली काफी ग्रैंड और शानदार बनाने वाले हैं।

VDxShouryuv के साथ भारतीय सिनेमा एक बार फिर दुनिया भर के बेहतरीन टैलेंट को साथ लाकर हलचल मचा रहा है। यह फिल्म एक ऐसा विजुअल धमाका होने का वादा करती है जो दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा, और ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाने का यह एक शानदार तरीका है। इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय कलाकारों और तकनीशियनों के साथ आने से ही पता चलता है कि यह प्रोजेक्ट कितने बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह अब और भी बढ़ता जा रहा है।

​शौर्यव के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म VDxShouryuv में विजय देवरकोंडा लीड रोल में हैं। फिल्म का संगीत हेशम अब्दुल वहाब ने दिया है, जबकि सिनेमैटोग्राफी एलेजांद्रो मार्टिनेज ने संभाली है।