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नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की ‘मैं एक्टर नहीं हूं’ 8 मई को भारत में रिलीज, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में बटोरी सराहना

Edited By Updated: 01 Apr, 2026 02:31 PM

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नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के लिए हर किरदार एक नई ज़िंदगी जीने का मौका होता है। उनकी आगामी फिल्म ‘मैं एक्टर नहीं हूँ’ 8 मई 2026 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के लिए हर किरदार एक नई ज़िंदगी जीने का मौका होता है। उनकी आगामी फिल्म ‘मैं एक्टर नहीं हूँ’ 8 मई 2026 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है, जिसमें एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया है जिसने उन्हें भावनाओं के एक बिल्कुल नए पहलू को समझने का अवसर दिया।

अपने किरदार ‘अदनान’ के बारे में बात करते हुए नवाज़ुद्दीन ने कहा, “अदनान का किरदार मेरे बाकी किरदारों से काफी अलग है क्योंकि इसमें मैं एक रिटायर्ड व्यक्ति की भूमिका निभा रहा हूँ। इस फिल्म और आदित्य की इस कहानी के ज़रिए मैंने उस उम्र के अनुभव को महसूस किया, जो मेरे पास पहले नहीं था।”

उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग प्रक्रिया को भी बेहद खास बताया। “हम 3x3 की छोटी फोन स्क्रीन पर इमोशन्स को महसूस कर रहे थे और उन्हें परफॉर्म कर रहे थे। मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया,” उन्होंने कहा, यह बताते हुए कि फिल्म का फॉर्मेट उनके लिए एक नई चुनौती था।

इस किरदार से मिली सीख के बारे में नवाज़ुद्दीन ने आगे कहा, “कहा जाता है कि एक अभिनेता होने का सबसे अच्छा पहलू यह है कि हम एक ही जीवन में कई ज़िंदगियाँ जीते हैं। मुझे नहीं पता था कि रिटायर होने के बाद एक व्यक्ति की ज़िंदगी कैसी होती है। लेकिन इस फिल्म के ज़रिए मुझे यह समझ आया कि रिटायरमेंट के बाद किस तरह की चिंता, डिप्रेशन और अन्य भावनाएँ मन में आती हैं। एक अभिनेता के तौर पर यह अनुभव मेरे लिए बेहद खास रहा।”

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भारत में रिलीज़ से पहले ‘मैं एक्टर नहीं हूँ’ ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में शानदार सफर तय किया है। फिल्म का प्रीमियर Cinequest Film Festival 2025 में हुआ था और इसके बाद इसे New York Indian Film Festival में भी प्रदर्शित किया गया, जहाँ नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। यह फिल्म DC South Asian Film Festival का उद्घाटन भी कर चुकी है और अब Bradford International Film Festival (BRADIFF) का भी उद्घाटन करने जा रही है।

चार प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में सराहना और वैश्विक पहचान हासिल करने के बाद, ‘मैं एक्टर नहीं हूँ’ अब 8 मई 2026 को भारत में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

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