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RRR के 4 साल पूरे होने पर NTR ने अपने भीम के किरदार के बारे में बताई दिलचस्प बात! जानें क्या कहा

Edited By Updated: 24 Mar, 2026 01:48 PM

ntr reveals interesting thing about his character bheem

जैसे ही RRR ने चार साल पूरे किए, NTR ने कोमाराम भीम के किरदार को निभाने के अपने बदलाव भरे सफर को याद किया और इसे अपने करियर के सबसे अहम दौरों में से एक बताया।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। जैसे ही RRR ने चार साल पूरे किए, NTR ने कोमाराम भीम के किरदार को निभाने के अपने बदलाव भरे सफर को याद किया और इसे अपने करियर के सबसे अहम दौरों में से एक बताया। अभिनेता, जिन्हें भारत के सबसे बड़े सितारों में गिना जाता है, ने कहा, “मेरे करियर में अब तक जो कुछ भी मैंने किया है, उसने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया है।”

अपने अभिनय के तरीके के बारे में बात करते हुए NTR ने कहा, “मैंने कभी भी एक्टिंग के लिए कोई तय प्रक्रिया या तरीका नहीं अपनाया। सच कहूं तो कोई भी अभिनेता एक तय फॉर्मूला फॉलो नहीं कर सकता। निर्देशक राजामौली ने हमेशा मुझे चुनौती दी है। यह उनके साथ मेरा चौथा सहयोग है। उनके साथ काम करते हुए मैंने समझा है कि एक अभिनेता को थोड़ा मासूम होना चाहिए ताकि वह अपने निर्देशक की सोच को समझ सके और उसे सही तरह से पेश कर सके। उनके साथ मेरी पहली तीन फिल्मों में मैं बहुत मासूम था। मुझे लगता है कि वही मासूमियत मुझे RRR में भीम का किरदार निभाने के लिए तैयार कर गई।”

उनकी साझेदारी को लेकर एस. एस. राजामौली ने भी NTR की तारीफ करते हुए कहा, “NTR के साथ काम करते हुए ऐसा लगा जैसे मैं एक नहीं, बल्कि दो शेरों के साथ शूटिंग कर रहा हूं।”

RRR, जिसमें राम चरण भी मुख्य भूमिका में थे, एक वैश्विक सनसनी बन गई और अपनी कहानी, अभिनय और भव्यता के लिए दुनियाभर में सराही गई। फिल्म का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा, जहां ‘नाटू नाटू’ ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार जीता, जिससे इसकी विरासत और मजबूत हुई।

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आने वाले समय में NTR बहुप्रतीक्षित NTRxNeel में नजर आएंगे, जिससे फैंस के बीच उनके एक और दमदार प्रदर्शन को देखने की उत्सुकता और बढ़ गई है।

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