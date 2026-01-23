Main Menu

'दलदल’ में मुंबई पुलिस अफसर बनना मेरे लिए काफी डराने वाला था: भूमि पेडनेकर

23 Jan, 2026 04:43 PM

playing a mumbai police officer in daldal was quite intimidating for me bhumi

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। प्राइम वीडियो ने हाल ही में अपनी बहुप्रतीक्षित साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज़ ‘दलदल’ का ट्रेलर रिलीज़ किया है। इसमें भूमि पेडनेकर द्वारा निभाया गया डीसीपी रीता फरेरा का किरदार पहले ही चर्चा में आ गया है। भूमि ने अपने करियर में हमेशा ऐसे किरदार चुने हैं जो आम सोच और आरामदायक सीमाओं को चुनौती देते हैं। ‘दलदल’ के साथ उन्होंने पहली बार स्क्रीन पर एक पुलिस अफसर की भूमिका निभाई है, जो उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रही। शो के प्राइम वीडियो पर ग्लोबल प्रीमियर से पहले, भूमि ने मुंबई पुलिस के प्रति अपने लंबे समय से चले आ रहे सम्मान और इस किरदार की जिम्मेदारी के बारे में बात की।

वह कहती हैं, 'मुंबई में पली-बढ़ी होने के नाते मैं हमेशा से मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूं। उनकी बहादुरी, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा इस शहर की पहचान का हिस्सा हैं। एक मुंबई पुलिस अफसर का किरदार निभाते हुए मुझे इंसानी स्तर पर यह समझ में आया कि वे हर दिन कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं, वो भी बिना किसी पहचान या तारीफ के। वर्दी पहनना अपने आप में बहुत सम्मान की बात थी, और यह अनुभव मैं ‘दलदल’ के बाद भी अपने साथ रखूंगी।'

लेकिन उनके किरदार को खास बनाता है बाहरी ताकत और अंदरूनी असमंजस के बीच का संघर्ष। रीता की भावनात्मक उलझनों पर बात करते हुए भूमि बताती हैं, “वर्दी जहां अधिकार, जिम्मेदारी और नैतिकता की पहचान है, वहीं यह मेरे लिए डराने वाली भी थी क्योंकि मेरा किरदार रीता खुद उस अधिकार को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। वह लगातार खुद से सवाल करती रहती है कि उसने जो हासिल किया है, वह उसकी काबिलियत की वजह से है या सिर्फ उसके जेंडर की वजह से। ‘क्या मैं सच में इसकी हकदार हूं?’- यह अंदरूनी लड़ाई वह हमेशा अपने भीतर लिए रहती है, जबकि बाहर से वह खुद को शांत और सक्षम दिखाती है।'

यही नैतिक उलझन इस किरदार की सबसे बड़ी खासियत है। भूमि आगे कहती हैं, “मुझे इस रोल की तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली बात यह थी कि रीता न पूरी तरह सही है और न ही पूरी तरह गलत। वह ग्रे ज़ोन में जीती है- खामियों के साथ, इंसानी और नैतिक रूप से जटिल। दर्शक कभी पूरी तरह नहीं जान पाते कि वह आगे क्या करेगी या किस हद तक जा सकती है। स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त मुझे भी यही अनिश्चितता महसूस हुई, और यही बात इस किरदार को मेरे लिए बेहद रोमांचक बनाती है।”

विश धमीजा की किताब ‘भेंडी बाज़ार’ पर आधारित ‘दलदल’ का निर्देशन अमृत राज गुप्ता ने किया है और इसे अबंडनशिया एंटरटेनमेंट के बैनर तले विक्रम मल्होत्रा और सुरेश त्रिवेणी ने प्रोड्यूस किया है। भूमि पेडनेकर के साथ इस सीरीज़ में समारा तिजोरी और आदित्य रावल भी अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे। ‘दलदल’ 30 जनवरी को भारत समेत दुनिया के 240 देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर रिलीज़ होगी।

 

