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स्टारडम से दूर, मम्मी मोड में दिखीं Preity Zinta—बच्चों संग बिताया Quality Time

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 03:28 PM

preity zinta

Mumbai : बॉलीवुड की डिंपल गर्ल Preity Zinta, जो लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं, इन दिनों अपनी Motherhood लाइफ का पूरा आनंद ले रही हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली अभिनेत्री ने हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की हैं जो इंटरनेट पर तेजी से...

Mumbai : बॉलीवुड की डिंपल गर्ल Preity Zinta, जो लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं, इन दिनों अपनी Motherhood लाइफ का पूरा आनंद ले रही हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली अभिनेत्री ने हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की हैं जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में प्रीति अपने जुड़वां बच्चों बेटे जय और बेटी जियाके साथ मस्ती भरे अंदाज में नजर आ रही हैं।

Preity Zinta

 क्रिकेट के मैदान में नन्ही जिया
तस्वीरों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली फोटो जिया की है, जिसमें वह पीले रंग की टी-शर्ट और काले रंग की लेगिंग पहने हुए हैं। जिया के हाथ में पीले रंग का एक प्लास्टिक बैट है और वह क्रिकेट खेलने की मुद्रा में हैं। प्रीति, जो आईपीएल टीम Punjab Kings की मालकिन हैं, अक्सर क्रिकेट के प्रति अपना प्यार जताती रही हैं। ऐसा लगता है कि उनकी नन्ही बेटी भी अब अपनी मां के पदचिन्हों पर चल रही है।

Preity Zinta

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 जय के साथ प्रीति का ममत्व
एक अन्य भावुक कर देने वाली तस्वीर में प्रीति अपने बेटे जय के साथ नजर आ रही हैं। इसमें प्रीति ने बैंगनी रंग की स्वेटशर्ट पहनी है और वह जय को बड़े प्यार से संभाल रही हैं। जय सफेद टी-शर्ट और नीली पैंट में बेहद क्यूट लग रहे हैं। तस्वीर को देखकर साफ पता चलता है कि प्रीति अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच बच्चों के लिए समय निकालना कभी नहीं भूलतीं।

Preity Zinta

प्रीति जिंटा और जीन गुडइनफ साल 2021 में सरोगेसी के जरिए जय और जिया के माता-पिता बने थे। तब से प्रीति अक्सर अपने प्रशंसकों के साथ बच्चों की परवरिश और उनके बढ़ते कदमों की कहानियां साझा करती रहती हैं। इन नई तस्वीरों ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया है और सोशल मीडिया पर लोग जिया के क्रिकेटिंग शॉट्स की तुलना उनकी मां के क्रिकेट प्रेम से कर रहे हैं।

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