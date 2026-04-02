ग्लैमरस लुक छोड़ सेवा में जुटीं Priyanka Chopra, बर्तन धोते देख फैंस बोले – यही है असली स्टार

Edited By Prachi Sharma,Updated: 02 Apr, 2026 10:20 AM
Mumbai : हाल ही में ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा की कुछ तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अपनी बेबाक अदाकारी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली प्रियंका एक बार फिर अपनी सादगी और जड़ों से जुड़ाव के कारण चर्चा में हैं।
Mumbai : हाल ही में ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा की कुछ तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अपनी बेबाक अदाकारी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली प्रियंका एक बार फिर अपनी सादगी और जड़ों से जुड़ाव के कारण चर्चा में हैं। उन्हें अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर में सेवा करते हुए देखा गया, जिसने प्रशंसकों का दिल जीत लिया है।
सादगी भरा अंदाज
वायरल हुई तस्वीरों और वीडियो में प्रियंका चोपड़ा एक बेहद साधारण लेकिन खूबसूरत गुलाबी रंग के सूट में नजर आ रही हैं। उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ अपने सिर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। ग्लैमर की दुनिया से दूर, उनका यह आध्यात्मिक और सरल अवतार लोगों को खूब भा रहा है। प्रियंका न केवल मत्था टेकने पहुंचीं, बल्कि उन्होंने वहां एक आम श्रद्धालु की तरह बर्तन धोने की सेवा भी की।
यही है असली स्टार - फैंस की प्रतिक्रिया
जैसे ही ये तस्वीरें इंटरनेट पर आईं, फैंस ने प्रियंका की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं—यही है असली स्टार। प्रशंसकों का मानना है कि सफलता के इतने ऊंचे मुकाम पर होने के बावजूद, अपनी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के प्रति उनका यह समर्पण काबिले तारीफ है।
अक्सर सेलेब्रिटीज अपनी प्राइवेसी या सुरक्षा के कारण भीड़भाड़ वाली जगहों से बचते हैं, लेकिन प्रियंका ने जिस तरह से सेवा की, उसने यह साबित कर दिया कि भगवान के दरबार में सब बराबर हैं।
प्रियंका चोपड़ा अक्सर अपने काम और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं लेकिन इस बार उनकी शालीनता और भक्ति ने सुर्खियां बटोरी हैं। गुलाबी सूट में सजी प्रियंका का वह शांत चेहरा और सेवा में लगे उनके हाथ यह बताते हैं कि शांति और सुकून केवल शोहरत में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा में भी मिलता है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया उन्हें एक असली स्टार कह रही है।