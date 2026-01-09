संजय लीला भंसाली के ऑफिस में रणबीर–आलिया, ‘लव एंड वॉर’ के लिए हो रही है जबरदस्त गाने की तैयारी ?

नए साल 2026 की शुरुआत काफी उत्साह से भरी रही है, इसकी वजह यह है कि हाल ही में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को मुंबई के जुहू स्थित फ़िल्ममेकर संजय लीला भंसाली के ऑफिस में देखा गया।

नई दिल्ली। नए साल 2026 की शुरुआत काफी उत्साह से भरी रही है, इसकी वजह यह है कि हाल ही में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को मुंबई के जुहू स्थित फ़िल्ममेकर संजय लीला भंसाली के ऑफिस में देखा गया। इस मुलाकात ने उनकी सबसे ज्यादा इंतेज़ार की जाने वाली 2026 की फ़िल्म लव एंड वॉर को लेकर अटकलों को और तेज़ कर दिया है कि आगे क्या खास होने वाला है। इस दौरान रणबीर और आलिया के साथ कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की मौजूदगी ने भी सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और साथ ही सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं यह मीटिंग फ़िल्म के किसी बड़े और ग्रैंड सॉन्ग की तैयारी से तो जुड़ी नहीं है।

संजय लीला भंसाली अपनी शानदार विज़ुअल्स, यादगार म्यूजिक और शानदार कोरियोग्राफी के लिए जाने जाते हैं, और ऐसे में गणेश आचार्य की मौजूदगी ने उत्साह को और बढ़ा दिया है। ग्रैंड सेट्स से लेकर बड़े लेवल के डांस नंबर्स तक, भंसाली की फ़िल्मों के गाने हमेशा खास रहे हैं, और अब फैंस जानना चाहते हैं कि क्या लव एंड वॉर में भी ऐसा ही कोई बड़ा नज़ारा देखने को मिलेगा।

बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक बार फिर संजय लीला भंसाली के निर्देशन में साथ नज़र आने वाले हैं। पहले की यादगार फिल्मों के बाद उनकी यह मुलाकात खास मानी जा रही है। निर्देशक के ऑफिस में उनका पहुंचना इस बात का इशारा है कि फ़िल्म को लेकर ज़रूरी क्रिएटिव बातचीत चल रही है और अब यह अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है। हालांकि अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इंडस्ट्री में चर्चा है कि फ़िल्म के लिए कुछ खास प्लान किया जा रहा है, शायद कोई दमदार या भावनाओं से भरा गाना, जो फ़िल्म का बड़ा और यादगार पल बन सकता है। हालांकि मेकर्स की तरफ़ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इन डेवलपमेंट्स ने सोशल मीडिया पर पहले ही हलचल मचा दी है।