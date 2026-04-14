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रियल-लाइफ कपल्स की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री: जब असली रिश्ते ने पर्दे पर भी जादू बिखेरा

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 03:48 PM

real life couples who brought magical chemistry to the screen

पांच रियल-लाइफ वास्तविक जीवन कपल्स जोड़ियां हैं जिन्होंने अपने ऑफ-स्क्रीन पर्दे के बाहर रिश्ते को ऑन-स्क्रीन पर्दे पर शादी में बेहद खूबसूरती से जिया

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। रियल-लाइफ वास्तविक जीवन कपल्स जोड़ियां को स्क्रीन पर्दे पर साथ देखना हमेशा एक अलग ही जादू लेकर आता है। उनके बीच की सहजता, बिना कहे समझ लेने वाली केमिस्ट्री तालमेल और असलियत, इन परफॉर्मेंस अभिनय को और भी भरोसेमंद और दिल छू लेने वाला बना देती है। दर्शकों के लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो स्क्रिप्ट पटकथा से कहीं आगे जाकर महसूस होता है।

यहां ऐसे पांच रियल-लाइफ वास्तविक जीवन कपल्स जोड़ियां हैं जिन्होंने अपने ऑफ-स्क्रीन पर्दे के बाहर रिश्ते को ऑन-स्क्रीन पर्दे पर शादी में बेहद खूबसूरती से जिया:

उमेश कामत और प्रिया बापट – हे काय नवीन?
ऑन-स्क्रीन पर्दे पर और ऑफ-स्क्रीन पर्दे के बाहर दोनों ही जगह पसंद की जाने वाली इस जोड़ी ने Hey Kay Navin? हे काय नवीन? में अपने किरदारों को एक सहज और वास्तविक स्पर्श दिया। उनकी परफॉर्मेंस अभिनय में लंबे साथ की समझ, हल्की-फुल्की नोकझोंक और बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाने वाली गहराई साफ झलकती है। ऐसा लगता है मानो हम किसी रियल वास्तविक शादी की झलक देख रहे हों, न कि सिर्फ एक एक्टिंग अभिनय।

अजय देवगन और काजोल – तानाजी: द अनसुना योद्धा
अजय देवगन और काजोल बॉलीवुड के सबसे मजबूत और स्थिर कपल्स जोड़ियों में गिने जाते हैं, और Tanhaji तानाजी में उनकी केमिस्ट्री तालमेल इसका शानदार उदाहरण है। एक योद्धा और उसकी दृढ़ पत्नी के रूप में, उनका रिश्ता सिर्फ रोमांस प्रेम तक सीमित नहीं था। काजोल की जोशीली मौजूदगी और अजय की शांत गंभीरता ने मिलकर एक ऐसा रिश्ता रचा जो प्यार के साथ-साथ सम्मान और ताकत से भी भरा था।

रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा – वेड
Ved वेड में रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की वापसी दर्शकों के लिए बेहद खास रही। एक शादीशुदा जोड़े के रूप में उन्होंने रिश्ते की जटिलताओं, अनकहे दर्द और प्यार की नाजुकता को बहुत ही ईमानदारी से पेश किया। उनकी रियल-लाइफ वास्तविक जीवन बॉन्डिंग जुड़ाव ने फिल्म के इमोशनल भावनात्मक पलों को और भी असरदार बना दिया।

और ये भी पढ़े

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन – कभी खुशी कभी ग़म
Kabhi Khushi Kabhie Gham कभी खुशी कभी ग़म में अमिताभ और जया बच्चन का रिश्ता गहरी भावनाओं और शांत समझ का प्रतीक है। यश और नंदिनी रायचंद के रूप में उन्होंने एक ऐसे विवाह को दिखाया जो दिखावे से ज्यादा अंदरूनी भावनाओं पर टिका है। उनकी रियल-लाइफ वास्तविक जीवन की लंबी साझेदारी ने इस रिश्ते को और भी विश्वसनीय और यादगार बना दिया।

सचिन पिलगांवकर और सुप्रिया पिलगांवकर –  तू तू मैं मैं
भारतीय टेलीविजन के सबसे आइकॉनिक प्रतीकात्मक यादगार कपल्स जोड़ियों में से एक, सचिन और सुप्रिया पिलगांवकर ने Tu Tu Main Main तू तू मैं मैं में अपनी शानदार केमिस्ट्री तालमेल से सबका दिल जीता। शो कार्यक्रम की तेज-तर्रार कॉमेडी हास्य और यादगार सास-बहू नोकझोंक के बीच उनकी रियल-लाइफ वास्तविक जीवन की केमिस्ट्री तालमेल ने हर सीन दृश्य को और भी जीवंत और दिलचस्प बना दिया।

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