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​'स्वयंभू' का गाना 'आजा धीरारा' छाया! सिंगर स्वरूप खान ने रवि बसरूर संग काम करने पर जताई खुशी

Edited By Updated: 19 Apr, 2026 04:32 PM

singer swaroop khan expresses his happiness working with ravi basrur

असली घटनाओं से प्रेरित, डायरेक्टर भरत कृष्णमाचारी अपनी फिल्म 'स्वयंभू' के जरिए भारत के उस सुनहरे इतिहास को पर्दे पर वापस ला रहे हैं, जो परंपरा, साहस और गर्व की जड़ों से जुड़ा है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। असली घटनाओं से प्रेरित, डायरेक्टर भरत कृष्णमाचारी अपनी फिल्म 'स्वयंभू' के जरिए भारत के उस सुनहरे इतिहास को पर्दे पर वापस ला रहे हैं, जो परंपरा, साहस और गर्व की जड़ों से जुड़ा है। इस कहानी के केंद्र में 'सेंगोल' (राजदंड) है, जिसे न्यायपूर्ण शासन का एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यह सेंगोल भगवान राम ने अपने उत्तराधिकारियों को सौंपा था, और यही विरासत, सम्मान और सांस्कृतिक गहराई इस फिल्म की जान है

रिलीज से पहले ही 'स्वयंभू' को लेकर जबरदस्त चर्चा बनी हुई है और 'कार्तिकेय 2' फेम निखिल सिद्धार्थ की यह फिल्म 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बनकर उभर रही है। फिल्म के टीज़र ने अपने भव्य विजुअल्स, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और दमदार एक्शन के साथ पहले ही दर्शकों को प्रभावित कर दिया है। इसे 18 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जिसने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है।

 

 

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​इसी बीच, मेकर्स ने फिल्म का 'वॉर-क्राय' ट्रैक 'आजा धीरारा' रिलीज किया है, जिसे फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है और इसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। अपनी पावरफुल एनर्जी और जोश के कारण यह हाई-ऑक्टेन गाना तेजी से लोगों की जुबान पर चढ़ गया है।

​अब टीम ने सोशल मीडिया पर इस गाने के सिंगर स्वरूप खान का एक खास वीडियो शेयर किया है। इस क्लिप में उन्होंने 'आजा धीरारा' का हिंदी वर्जन गाने और अपने पसंदीदा म्यूजिक कंपोजर रवि बसरूर के साथ काम करने पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने 'स्वयंभू' को सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बताया और फिल्म के डायरेक्टर व लीड कास्ट की भी जमकर तारीफ की।

वास्तविक ऐतिहासिक प्रेरणाओं से प्रेरित, 'स्वयंभू' को निर्देशक भरत कृष्णमाचारी ने भारत के स्वर्ण युग के प्रति एक भव्य श्रद्धांजलि के रूप में तैयार किया है। यह वह समय था जब भारत चीन, रोम, ग्रीस और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों के साथ एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में खड़ा था। गहरे शोध पर आधारित यह फिल्म हमारी विरासत, साहस और सांस्कृतिक गौरव का जश्न मनाती है। इसके केंद्र में 'सेंगोल' (राजदंड) है, जो न्यायपूर्ण शासन का एक पवित्र प्रतीक है और जिसका संबंध भगवान राम से माना जाता है, जो विरासत और धर्म का प्रतिनिधित्व करता है।

​फिल्म की कहानी एक शक्तिशाली योद्धा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे निखिल सिद्धार्थ निभा रहे हैं। यह किरदार चोल राजवंश के प्रतिष्ठित नौसेना नायकों से प्रेरित है। अपनी सटीक रणनीति और समुद्रों पर बेजोड़ पकड़ के साथ, वह साम्राज्य को एक अजेय समुद्री और सांस्कृतिक शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

​फिल्म में इंडस्ट्री के बेहतरीन तकनीशियनों और क्रिएटिव दिग्गजों की एक असाधारण टीम साथ आई है। भरत कृष्णमाचारी के निर्देशन में बन रहे इस प्रोजेक्ट में 'KGF' और 'सालार' फेम रवि बसरूर का संगीत है, 'बाहुबली' और 'RRR' के सिनेमैटोग्राफर के.के. सेंथिल कुमार के शानदार विजुअल्स हैं, और 'बाहुबली' फेम तम्मीराजू की एडिटिंग है। इनके साथ ही कई अन्य प्रसिद्ध कलाकार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। 170 दिनों के लंबे शूटिंग शेड्यूल के साथ, यह प्रोजेक्ट हाल के समय के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोडक्शंस में से एक है।

​'स्वयंभू' का निर्माण पिक्सेल स्टूडियोज के भुवन और श्रीकर ने किया है। भारत के समृद्ध इतिहास और उसकी कालातीत महिमा को समर्पित यह महाकाव्य फिल्म गर्मी 2026 में दुनिया भर में रिलीज के लिए तैयार है।

 

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