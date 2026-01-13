पतंगें, कृतज्ञता और नई शुरुआत: सोनी सब के कलाकारों ने साझा कीं मकर संक्रांति की यादें

जैसे-जैसे आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भर रहा है और घर खुशियों की गर्माहट से गूंज रहे हैं, मकर संक्रांति का त्योहार अपने साथ नवीनीकरण, कृतज्ञता और एकजुटता की भावना लेकर आया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। जैसे-जैसे आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भर रहा है और घर खुशियों की गर्माहट से गूंज रहे हैं, मकर संक्रांति का त्योहार अपने साथ नवीनीकरण, कृतज्ञता और एकजुटता की भावना लेकर आया है। फसल उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला यह त्योहार नई शुरुआत और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस अवसर पर सोनी सब के पसंदीदा कलाकार श्रेनु पारिख, करुणा पांडे, नितिन बाबू, दीक्षा जोशी, नेहा एसके मेहता, ऋषि सक्सेना और सुम्बुल तौकीर खान ने बताया कि उनके लिए इस त्योहार के क्या मायने हैं और अपनी बचपन की यादें साझा कीं।

'गाथा शिव परिवार की: गणेश कार्तिकेय' में देवी पार्वती की भूमिका निभा रहीं श्रेनु पारिख ने कहा, "मकर संक्रांति बचपन से ही मेरा पसंदीदा त्योहार रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि इसका मतलब है वडोदरा में उत्तरायण। 14 और 15 तारीख को सुबह से शाम तक पतंग उड़ाना, सर्दियों की धूप का मज़ा लेना, और ताजी गाजर, बेर, चिक्की, उंधियू और आंवला जैसी मौसमी चीज़ों का आनंद लेना होता था। मुझे पतंग उड़ाना बहुत पसंद है और आज भी, दुनिया भर से मेरे दोस्त इस समय भारत आते हैं सिर्फ़ इस त्योहार का माहौल महसूस करने के लिए। एक महाराष्ट्रीयन परिवार में शादी करने के बाद मुझे इस त्योहार का एक खूबसूरत नया रंग देखने को मिला। पिछला साल और भी खास था क्योंकि यह मेरी पहली संक्रांति थी, और मेरे ससुराल वालों ने घर पर एक प्यारा सा सेलिब्रेशन किया जहाँ महिलाओं ने काले कपड़े पहने, हलवे के गहने पहने, और हल्दी-कुमकुम का आदान-प्रदान किया। 'तिल-गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला' कहकर एक-दूसरे के लिए शुभकामनाएँ दीं। आज भी, ज़िंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो जाए, मैं उस परंपरा को ज़िंदा रखने और सेलिब्रेशन को जीवंत बनाने की कोशिश करती हूँ।"

इत्ती सी खुशी में एसीपी संजय भोसले का रोल निभाने वाले ऋषि सक्सेना ने बताया, “मकर संक्रांति हमेशा से मेरे लिए पॉजिटिविटी और नई शुरुआत का त्योहार रहा है। बड़े होते समय, इसका मतलब था सुबह जल्दी उठना और फिर परिवार और पड़ोसियों के साथ छत पर पतंग उड़ाते हुए दिन बिताना। बहुत सारी हंसी-मजाक, दोस्ताना मुकाबला, और हाँ, तिल-गुड़ और चिक्की का लगातार खाना होता था। अब जब मैं मुंबई में रहता हूँ और मराठी इंडस्ट्री में भी काम किया है, तो तिल-गुड़ मेरी संक्रांति की रस्म का और भी खास हिस्सा बन गया है। मुझे सबसे ज़्यादा यह पसंद है कि यह त्योहार हमें नेगेटिविटी को छोड़कर ज़िंदगी में मिठास अपनाने की सीख देता है। आज भी, बिज़ी शूटिंग के बीच, मैं सेट पर मिठाइयाँ बाँटकर और त्योहार के माहौल में डूबकर, अपने छोटे से तरीके से इस परंपरा को ज़िंदा रखने की कोशिश करता हूँ।”

पुष्पा इम्पॉसिबल में दीप्ति का रोल निभाने वाली दीक्षा जोशी ने बताया, “गुजरात से होने के नाते, मकर संक्रांति मेरे दिल में एक बहुत खास जगह रखती है। उत्तरायण कभी सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं था; यह दोस्तों, खाने, म्यूज़िक और आसमान में उड़ती पतंगों के साथ एक पूरा त्योहार होता था। उंधियू और जलेबी खाने से लेकर छतों से ‘काई पो चे’ चिल्लाने तक, उत्साह बेमिसाल था। अब पुष्पा इम्पॉसिबल परिवार के साथ इसे मनाना मुझे नॉस्टैल्जिक बनाता है, लेकिन इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि आप कहीं भी हों, परंपराएँ ज़िंदा रहती हैं।”

पुष्पा इम्पॉसिबल में दीप्ति का रोल निभाने वाली नेहा एसके मेहता ने बताया, “मकर संक्रांति इस बात की एक खूबसूरत याद दिलाती है कि त्योहार लोगों को कैसे करीब लाते हैं। मुझे अपने परिवार के साथ इसे मनाने, मिठाइयाँ बाँटने और उन सीधे-सादे, खुशी के पलों का आनंद लेने की प्यारी यादें हैं। मैं सच में इस बात की सराहना करती हूँ कि यह त्योहार मीठा बोलने, दयालुता से जीने और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। सेट पर, बच्चों और टीम के साथ मनाना खुशी को और बढ़ा देता है, जिससे त्योहार उतना ही गर्मजोशी भरा और खास लगता है।”



