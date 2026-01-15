निखिल सिद्धार्थ स्टारर स्वयंभू के मेकर्स ने दी पोंगल-संक्रांति की शुभकामनाएं, जल्द आएगा एपिक टीज़र

Main Menu

कार्तिकेय फेम निखिल सिद्धार्थ अपनी आने वाली फिल्म स्वयंंभू में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो 2026 की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कार्तिकेय फेम निखिल सिद्धार्थ अपनी आने वाली फिल्म स्वयंंभू में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो 2026 की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। एक हिस्टोरिकल एक्शन एपिक, स्वयंंभू में संयुक्ता और नाभा नटेश भी लीड रोल में हैं। हाल ही में, मेकर्स ने 'राइज ऑफ स्वयंंभू' नाम के एक वीडियो के साथ फिल्म की शूटिंग खत्म होने की घोषणा की, जिसमें फिल्म की भव्यता और उसकी शानदार दुनिया की पर्दे के पीछे की झलक दिखाई गई। इस वीडियो को दर्शकों से ज़बरदस्त प्यार मिला।

जैसे-जैसे फिल्म अपनी रिलीज़ के करीब आ रही है, मेकर्स ने मकर संक्रांति और पोंगल के मौके पर दर्शकों को शुभकामनाएं देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और निखिल सिद्धार्थ का एक शानदार पोस्टर शेयर किया। बिल्कुल अलग अवतार में दिखे एक्टर ने हल्के लंबे बाल, घनी मूंछें और दाढ़ी रखी हुई है। एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, मेकर्स ने एक बड़ा अपडेट भी दिया, जिसमें बताया कि एक ज़बरदस्त टीज़र बहुत जल्द आने वाला है, जिससे फिल्म के लिए उत्सुकता और बढ़ गई है।

पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “इस त्योहार पर, आइए हम सब अपनी ज़िंदगी में उम्मीद, हिम्मत और खुशी लाएं टीम #Swayambhu सभी को संक्रांति / पोंगल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती है। एक ज़बरदस्त टीज़र बहुत जल्द आ रहा है ICYM 'राइज़ ऑफ़ स्वयंभू'।

यह फिल्म इंडस्ट्री के टॉप टेक्नीशियन और क्रिएटिव लोगों की एक शानदार टीम को एक साथ लाती है। डायरेक्टर भरत कृष्णमाचारी के डायरेक्शन में बने इस प्रोजेक्ट में KGF और सलार फेम के रवि बसरूर का म्यूज़िक, बाहुबली और RRR के सिनेमैटोग्राफर केके सेंथिल कुमार के शानदार विज़ुअल्स और बाहुबली के तम्मीराजू की एडिटिंग के साथ-साथ कई दूसरे जाने-माने टैलेंट भी शामिल हैं। 170 दिनों की शानदार शूटिंग के साथ, यह प्रोजेक्ट हाल के समय के सबसे बड़े प्रोडक्शन में से एक है।

स्वयंभू को पिक्सेल स्टूडियोज़ के भुवन और श्रीकर ने प्रोड्यूस किया है। भारत के समृद्ध इतिहास और शाश्वत गौरव को एक महाकाव्य श्रद्धांजलि के रूप में पेश की गई यह फिल्म 13 फरवरी, 2026 को महाशिवरात्रि के मौके पर दुनिया भर में रिलीज़ होने वाली है।

 

