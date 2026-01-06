Main Menu

ए.आर. रहमान के जन्मदिन पर टीम पेड्डी का खास संदेश, फिल्म के म्यूज़िक को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 05:43 PM

फिल्म पेड्डी के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर दिग्गज संगीतकार ए.आर. रहमान को उनके जन्मदिन पर दिल से बधाई दी। ‘इसाई पुयाल’ के नाम से मशहूर रहमान को शुभकामनाएं देने के साथ-साथ टीम ने फिल्म के आने वाले म्यूज़िक एल्बम को लेकर भी उत्सुकता बढ़ाई।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। फिल्म पेड्डी के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर दिग्गज संगीतकार ए.आर. रहमान को उनके जन्मदिन पर दिल से बधाई दी। ‘इसाई पुयाल’ के नाम से मशहूर रहमान को शुभकामनाएं देने के साथ-साथ टीम ने फिल्म के आने वाले म्यूज़िक एल्बम को लेकर भी उत्सुकता बढ़ाई। इस खास मौके पर शेयर किए गए पोस्ट में न सिर्फ रहमान की शानदार विरासत को सेलिब्रेट किया गया, बल्कि दर्शकों को मिलने वाले दमदार संगीत की भी हल्की झलक दी गई।

कैप्शन में लिखा था, “टीम #Peddi की तरफ से ‘इसाई पुइयाल’ @arrahman सर को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं हमें पूरा भरोसा है कि #Peddi का एल्बम उनके शानदार करियर के बेहतरीन एल्बम्स में से एक होगा ✨🔥 #ChikiriChikiri तो बस शुरुआत है, अगले सिंगल में उनके जादू का इंतज़ार कीजिए 🤩 #PEDDI 27 मार्च 2026 को वर्ल्डवाइड रिलीज़ होगी।”

पहला सिंगल ‘चिकिरी चिकिरी’ पहले ही म्यूजिक लवर्स के बीच काफी उत्साह पैदा कर चुका है। लोग इसके नए अंदाज़ और ए.आर. रहमान के खास म्यूज़िक टच की खूब तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में टीम का कहना है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, इसी वजह से आने वाले गानों को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है।

बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म पेड्डी में राम चरण टाइटल रोल में नजर आएंगे। उनके साथ शिवा राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में हैं। वेंकट सतीश किलारु के बैनर वृद्धि सिनेमा के तहत और प्रमुख प्रोडक्शन हाउस मइथ्री मूवी मेकर्स के साथ मिलकर बनी यह फिल्म 27 मार्च 2026 को रिलीज़ होने वाली है।

