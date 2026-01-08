राहु केतु का ट्रेलर बना धमाकेदार सरप्राइज़, पौराणिक तड़के के साथ फुल ऑन एंटरटेनमेंट

रिलीज होते ही राहु केतु के ट्रेलर ने ज़बरदस्त हलचल मचा दी है। देखते ही देखते यह हाल के समय के सबसे मनोरंजक और सबसे ज़्यादा चर्चित ट्रेलरों में शुमार हो गया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। रिलीज होते ही राहु केतु के ट्रेलर ने ज़बरदस्त हलचल मचा दी है। देखते ही देखते यह हाल के समय के सबसे मनोरंजक और सबसे ज़्यादा चर्चित ट्रेलरों में शुमार हो गया है। पौराणिक सोच की जड़ों से जुड़ी कहानी को एकदम नए और मॉडर्न अंदाज़ में पेश करते हुए, यह फिल्म एक ऐसी दुनिया का वादा करती है जो जानी पहचानी भी लगती है और हर मोड़ पर चौंकाती भी है।

खासतौर पर फैन्स इस बात को लेकर बेहद उत्साहित हैं कि फुकरे वाली जोड़ी इस बार एक बिल्कुल अलग ब्रह्मांड में कदम रख रही है। दोनों को इस नए अवतार में देखना दर्शकों के लिए एक ताज़ा अनुभव होने वाला है, जिसने फिल्म को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ा दी है।

अनोखे अंदाज़ और अलग अलग शैलियों के दिलचस्प मेल के साथ राहु केतु का ट्रेलर दर्शकों के मन में सवाल भी जगा रहा है और एक्साइटमेंट भी। मस्ती भरे लेकिन पौराणिक रंगों से सजी इस कहानी ने लोगों को पूरी फिल्म देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करने पर मजबूर कर दिया है। ज़ी स्टूडियोज़ और बीलाइव प्रोडक्शन्स के सहयोग से बनी राहु केतु खुद को एक हल्की फुल्की, मनोरंजन से भरपूर फिल्म के रूप में पेश करती है। इससे पहले पुलकित और वरुण ने भी फिल्म को लेकर फैन्स की उम्मीदों पर खुलकर बात की थी। इस फिल्म का निर्देशन विपुल विग ने किया है। राहु केतु 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है।