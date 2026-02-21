इंटेंस और कड़क: ‘टॉक्सिक’ का टीज़र बना सिनेमाई तूफ़ान, रॉकिंग स्टार यश का अवतार देख दंग रह जाएंगे

​​​​​​​2026 की सबसे ज़्यादा इंतज़ार कराई जाने वाली भारतीय फिल्मों में शुमार Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups का धमाकेदार टीज़र आखिरकार रिलीज़ हो चुका है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ एक टीज़र नहीं, बल्कि सिनेमाई बवंडर है।

रंगीन लेकिन बेरहम दुनिया: विज़ुअल्स में छुपा अंधेरा

‘टॉक्सिक’ का टीज़र एक विशाल, रंगीन और फिर भी बेरहम सिनेमाई दुनिया का दरवाज़ा खोलता है। कहीं सर्कस जैसा सेटअप, तो कहीं ईस्ट एशियन टच वाला बैकड्रॉप हर फ्रेम में एक अजीब-सी बेचैनी और एजडी वाइब्स महसूस होती हैं। ये सिर्फ एक्शन का खेल नहीं है। विज़ुअल्स के पीछे एक गहरी कहानी की धड़कन साफ सुनाई देती है। हर शॉट ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी साजिश, किसी गहरे दर्द या किसी खतरनाक सफर की ओर इशारा कर रहा हो।

यश का चौंकाने वाला ट्रांसफॉर्मेशन

इस सिनेमाई तूफान के बीच खड़े हैं रॉकिंग स्टार Yash और इस बार उनका अवतार पूरी तरह से नया जन्म लगता है।कभी दुबला और फुर्तीला सिल्हूट, तो कभी युद्ध में तपकर बना विशाल और सख्त शरीर हर लुक उनके अनुशासन और समर्पण की कहानी कहता है। लेकिन बात सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं है। यश हर फ्रेम में अलग बॉडी लैंग्वेज, तीखे हाव-भाव और गहरी परतों वाला अभिनय लेकर आते दिख रहे हैं। ये किरदार उनके अब तक के सफर से बिल्कुल अलग दिशा में जाता नजर आता है। सुपरस्टार के लिए ये एक बोल्ड और फ्रेश चैप्टर है।

गीतू मोहनदास की विज़नरी दुनिया

इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लिखा और निर्देशित किया है नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्ममेकर Geetu Mohandas ने। उनकी स्टोरीटेलिंग हमेशा गहराई और भावनात्मक परतों के लिए जानी जाती है, और ‘टॉक्सिक’ में भी वही सिग्नेचर टच साफ दिखता है। फिल्म को एक साथ कन्नड़ और इंग्लिश में शूट किया गया है, जबकि इसके डब वर्जन हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में रिलीज़ होंगे। साफ है कि मेकर्स का निशाना सिर्फ पैन इंडिया नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टेज है।

19 मार्च 2026 का इंतज़ार

टीज़र रिलीज़ के साथ मेकर्स ने एक हाई-वोल्टेज लाइन छोड़ी- 'It’s gonna get crazzyyy…' और जो स्केल और रॉ एनर्जी अब तक दिखाई गई है, उसे देखकर 19 मार्च 2026 अब सिर्फ एक रिलीज़ डेट नहीं, बल्कि एक सिनेमाई वादा लगती है। KVN Productions और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बनी ये फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। तैयार रहिए… क्योंकि ये परीकथा बच्चों के लिए नहीं है। ये अंधेरे, पागलपन और पावर की ऐसी कहानी लगती है, जो बड़े पर्दे पर नया इतिहास लिख सकती है।