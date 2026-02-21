Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | नेपाल में मस्जिद के सामने संगीत पर भड़की हिंसा, पथराव-आगजनी के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू

नेपाल में मस्जिद के सामने संगीत पर भड़की हिंसा, पथराव-आगजनी के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू

Edited By Updated: 21 Feb, 2026 04:18 PM

curfew imposed in southern nepal district after clash

नेपाल के रौतहट जिले में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। शादी जुलूस को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें आठ लोग घायल हुए। हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने सख्त प्रतिबंध लागू कर सुरक्षा बल तैनात किए।

Kathmandu: नेपाल के मधेश प्रांत स्थित Rautahat District में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। जिला मुख्यालय गौर समेत कई इलाकों में शनिवार दोपहर 1 बजे से अगली सूचना तक आवाजाही और सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। मुख्य जिला अधिकारी दिनेश सागर भुसाल के अनुसार, जिला सुरक्षा समिति के निर्णय के बाद यह कदम उठाया गया।

 

 क्या है मामला?
दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद यह कर्फ्यू लगाया गया।  घटना गुरुवार शाम गौर नगरपालिका के सपगधा इलाके में हुई। आरोप है कि एक समुदाय के लोगों ने मस्जिद के सामने से गुजर रहे शादी जुलूस में बज रहे संगीत का विरोध किया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। शुक्रवार शाम दोनों पक्षों के बीच छह बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन शनिवार सुबह फिर पथराव शुरू हो गया। झड़प के दौरान एक वाहन में आग लगा दी गई।

 

और ये भी पढ़े

इस बारे में The Kathmandu Post ने भी रिपोर्ट प्रकाशित की है।इस हिंसा में कम से कम आठ लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हालात को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में दंगा नियंत्रण पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!