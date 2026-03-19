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Petrol-Diesel Prices March 19, 2026: आज फिर जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, जानें दिल्ली से लेकर मुंबई तक के ताजा रेट्स

Edited By Updated: 19 Mar, 2026 09:07 AM

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19 March Petrol Diesel Price: आज की सुबह केवल सूरज की पहली किरण के साथ नहीं, बल्कि देश की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा जारी की गई नई कीमतों के साथ हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की हलचल और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति को देखते हुए...

19 March Petrol Diesel Price: आज की सुबह केवल सूरज की पहली किरण के साथ नहीं, बल्कि देश की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा जारी की गई नई कीमतों के साथ हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की हलचल और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति को देखते हुए हर सुबह 6 बजे इन कीमतों को अपडेट किया जाता है। चूंकि तेल की ये कीमतें सीधे तौर पर माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन को प्रभावित करती हैं, इसलिए इनका असर आपकी थाली की सब्जी से लेकर ऑफिस जाने के खर्च तक हर जगह दिखता है।

महानगरों और प्रमुख शहरों का हाल: कहां कितनी ढीली होगी जेब?
देश के अलग-अलग राज्यों में टैक्स की भिन्न दरों के कारण कीमतों में अंतर बना हुआ है। आज, यानी 19 मार्च 2026 को देश के प्रमुख केंद्रों में कीमतें कुछ इस प्रकार हैं:

-देश की राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल ₹94.72 और डीजल ₹87.62 प्रति लीटर पर बना हुआ है।
-वहीं, आर्थिक राजधानी मुंबई में कीमतें थोड़ी अधिक हैं, जहाँ पेट्रोल ₹104.21 और डीजल ₹92.15 के स्तर पर है।
-दक्षिण भारत की बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल ₹100.75 और बेंगलुरु में ₹102.92 पर बिक रहा है।
-अन्य शहरों की स्थिति पर नज़र डालें तो हैदराबाद में पेट्रोल ₹107.46 के साथ ऊंचे स्तर पर है।
-चंडीगढ़ में यह ₹94.30 के साथ राहत भरा बना हुआ है।
-लखनऊ, अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में पेट्रोल की कीमतें ₹94 से ₹95 के दायरे में घूम रही हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए स्थिरता का संकेत हैं।

कीमतों के पीछे का गणित: क्यों घटते-बढ़ते हैं दाम?
भारत अपनी तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में कीमतों के निर्धारण में कच्चा तेल (Crude Oil) सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। हाल ही में पश्चिम एशिया में तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड के दाम $112 प्रति बैरल के पार जाने से बाजार में चिंता बढ़ी है। इसके अलावा, डॉलर की मजबूती भी आयात को महंगा बना देती है, जिससे घरेलू स्तर पर कीमतें प्रभावित होती हैं। रिफाइनिंग की लागत, केंद्र का एक्साइज शुल्क और राज्यों का वैट (VAT) मिलकर वह अंतिम कीमत तय करते हैं जो आप पेट्रोल पंप पर चुकाते हैं।

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दो साल की स्थिरता और सरकारी दखल
दिलचस्प बात यह है कि मई 2022 के बाद से कीमतों में वैसी भारी वृद्धि नहीं देखी गई है जैसी पहले देखी जाती थी। सरकार द्वारा टैक्स में की गई कटौती ने वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारतीय बाजार में एक तरह की 'प्राइस कैपिंग' या स्थिरता बनाए रखने में मदद की है।

घर बैठे कैसे जानें अपने शहर का रेट?
तकनीक के इस दौर में आपको पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं है। आप बस एक SMS के जरिए ताजा भाव जान सकते हैं:

Indian Oil: 'RSP <शहर कोड>' लिखकर 9224992249 पर भेजें।

HPCL: 'HP Price' लिखकर 9222201122 पर भेजें।

BPCL: 'RSP' लिखकर 9223112222 पर भेजें।

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