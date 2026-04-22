वर्ल्ड बुक डे: बॉलीवुड सितारों की किताबों में छिपी असली कहानियाँ और ग्लैमर के पीछे की सच्चाई

हर साल मनाया जाने वाला World Book Day हमें किताबों की उस दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियाँ सिर्फ़ मनोरंजन नहीं बल्कि सच्चाई का आईना भी होती हैं। इस खास मौके पर जब हम बॉलीवुड की चमक-दमक से हटकर इन सितारों की लिखी किताबों पर नजर डालते हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। हर साल मनाया जाने वाला World Book Day हमें किताबों की उस दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियाँ सिर्फ़ मनोरंजन नहीं बल्कि सच्चाई का आईना भी होती हैं। इस खास मौके पर जब हम बॉलीवुड की चमक-दमक से हटकर इन सितारों की लिखी किताबों पर नजर डालते हैं, तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है संघर्ष, दर्द, जीत और आत्म-खोज की सच्ची कहानियाँ। ये किताबें सिर्फ सेलिब्रिटी लाइफ की झलक नहीं देतीं, बल्कि इंसानी जज़्बातों की गहराई को भी उजागर करती हैं।

Rishi Kapoor- ‘Khullam Khulla’

अपने बेबाक अंदाज़ के लिए मशहूर ऋषि कपूर ने इस किताब में भी कोई पर्दा नहीं रखा। उन्होंने अपने फिल्मी करियर, कपूर खानदान की विरासत, अफेयर्स और विवादों तक पर खुलकर बात की। यह किताब बॉलीवुड की चमक के पीछे की सच्चाई को बेझिझक सामने रखती है।

Priyanka Chopra Jonas – ‘Unfinished’

बरेली की एक लड़की से ग्लोबल आइकन बनने तक का सफर यही है ‘Unfinished’ की असली ताकत। प्रियंका ने इसमें अपने संघर्ष, असफलताएं और हॉलीवुड तक पहुंचने की कहानी को बेहद ईमानदारी से साझा किया है। नसीरुद्दीन शाह की यह आत्मकथा उनके बचपन, थिएटर के दिनों और एक कलाकार के तौर पर उनके विकास को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाती है। उनकी लेखनी भी उनकी एक्टिंग की तरह गहराई से भरी हुई है।

Kubbra Sait – ‘Open Book’

यह किताब साहस और आत्म-स्वीकृति की कहानी है। कुब्रा सैत ने इसमें अपनी पहचान, संघर्ष और पर्सनल लाइफ के उन पहलुओं को शेयर किया है, जिन पर अक्सर लोग बात करने से कतराते हैं।

Soha Ali Khan – ‘The Perils of Being Moderately Famous’

एक रॉयल और फिल्मी परिवार का हिस्सा होने के बावजूद अपनी अलग पहचान बनाने की कहानी सोहा ने इसे हल्के-फुल्के और मज़ेदार अंदाज़ में पेश किया है। यह किताब आपको मुस्कुराने के साथ सोचने पर भी मजबूर करती है।

Karan Johar – ‘An Unsuitable Boy’|

करण जौहर की यह किताब बॉलीवुड के अंदरूनी सच, उनके रिश्तों और इमोशनल स्ट्रगल्स को उजागर करती है।

यह सिर्फ एक डायरेक्टर की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान की आत्मकथा है।

Emraan Hashmi – ‘The Kiss of Life’

यह किताब एक पिता के दर्द और हिम्मत की कहानी है।

अपने बेटे की कैंसर से लड़ाई को इमरान हाशमी ने बेहद इमोशनल और सच्चे तरीके से लिखा है, जो हर पाठक को अंदर तक छू जाती है।

Ayushmann Khurrana- ‘Cracking the Code’

एक आउटसाइडर का बॉलीवुड में जगह बनाना आसान नहीं होता। आयुष्मान ने अपनी इस किताब में अपने संघर्ष, अलग सोच और सफलता के पीछे की मेहनत को शेयर किया है।

Twinkle Khanna – ‘Mrs Funnybones’

ट्विंकल खन्ना अपने ह्यूमर और शार्प ऑब्जर्वेशन के लिए जानी जाती हैं। यह किताब रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रिश्तों और समाज पर एक मज़ेदार लेकिन गहरी नजर डालती है। इन सभी किताबों की खास बात यही है कि ये सिर्फ सेलिब्रिटी लाइफ नहीं दिखातीं, बल्कि इंसानी जज़्बात, संघर्ष और आत्म-खोज की सच्ची यात्रा को सामने लाती हैं।