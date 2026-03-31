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ZEE5 ने पेश की नई ओरिजिनल सीरीज़ ‘सतरंगी- बदले का खेल’ देखिए प्रतिशोध की दमदार कहानी

Edited By Updated: 31 Mar, 2026 07:02 PM

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हिंदी ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 ने अपनी नई ओरिजिनल सीरीज़ ‘सतरंगी- बदले का खेल’ की घोषणा कर दी है। यह एक रिवेंज ड्रामा है, जिसे RND Film LLP द्वारा प्रोड्यूस और जय बसंतु सिंह द्वारा डायरेक्ट किया गया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। हिंदी ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 ने अपनी नई ओरिजिनल सीरीज़ ‘सतरंगी- बदले का खेल’ की घोषणा कर दी है। यह एक रिवेंज ड्रामा है, जिसे RND Film LLP द्वारा प्रोड्यूस और जय बसंतु सिंह द्वारा डायरेक्ट किया गया है। यह सीरीज़ जल्द ही केवल ZEE5 पर हिंदी दर्शकों के लिए प्रीमियर होगी और अपने दमदार कंटेंट के कारण पहले ही चर्चा में आ गई है।

ग्रामीण पृष्ठभूमि में गहराई से बुनी कहानी
यह कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवेश पर आधारित है, जहां परंपराएं, सामाजिक दबाव और पहचान की लड़ाई हर किरदार की जिंदगी को प्रभावित करती है। सीरीज़ में दिखाया गया है कि कैसे शांत दिखने वाली ज़िंदगी के पीछे बदले और संघर्ष की आग लगातार सुलगती रहती है।

कहानी का केंद्र: बाबलू महतो का संघर्ष
सीरीज़ का मुख्य किरदार बाबलू महतो है, जो एक लौंडा डांसर के बेटे के रूप में बड़ा होता है। परिस्थितियां उसे उसी पेशे को अपनाने के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन उसके भीतर न्याय और बदले की तीव्र भावना छिपी होती है। वह गुपचुप तरीके से ताकतवर सिंह परिवार से बदला लेने की योजना बनाता है, जिससे कहानी में इमोशन और थ्रिल दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है।

स्टार कास्ट और दमदार परफॉर्मेंस
इस सीरीज़ में Anshumaan Pushkar, Mahwash, Kumud Mishra समेत कई प्रतिभाशाली कलाकार नजर आएंगे। कलाकारों ने अपने-अपने किरदारों को गहराई और संवेदनशीलता के साथ निभाने की बात कही है, जिससे कहानी और अधिक प्रभावशाली बनती है।

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अभिनेताओं और मेकर्स की प्रतिक्रिया
महवश ने इसे अपने करियर का नया और चुनौतीपूर्ण अनुभव बताया, जबकि अंशुमान पुष्कर ने कहा कि यह किरदार उन्हें एक ऐसे सामाजिक पहलू को समझने का मौका देता है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। वहीं ZEE5 की कावेरी दास के अनुसार, प्लेटफॉर्म हमेशा ऐसी कहानियां लाने की कोशिश करता है जो स्थानीय संस्कृति से जुड़ी हों और दर्शकों के दिल तक पहुंचें।

निर्देशक का विज़न
निर्देशक Jay Basantu Singh ने बताया कि यह कहानी संघर्ष, गरिमा और बदले की खामोश आग को दर्शाती है। उन्होंने लौंडा डांसिंग की दुनिया को संवेदनशीलता के साथ पेश करने की कोशिश की है, जहां हर किरदार ग्रे शेड्स में नजर आता है, जो कहानी को और वास्तविक बनाता है।

प्रोडक्शन और थीम
निर्माताओं का कहना है कि यह सीरीज़ मजबूत कहानी, उच्च प्रोडक्शन वैल्यू और गहराई से लिखे गए किरदारों का संतुलन पेश करती है। इसमें सामाजिक मुद्दों, पहचान की जद्दोजहद और बदले की कीमत जैसे विषयों को प्रभावी तरीके से दिखाया गया है।

 

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