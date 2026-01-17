Main Menu

दर्दनाक हादसा: 6 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत, कोहरे का कोहराम... सभी एक ही परिवार के सदस्य

17 Jan, 2026

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शनिवार तड़के घने कोहरे ने एक बार फिर जानलेवा रूप दिखाया। सरगोधा जिले के कोट मोमिन इलाके में एक ट्रक पुल से फिसलकर सूखी नहर में जा गिरा, जिससे कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में छह बच्चे और पांच महिलाएं शामिल...

नेशनल डेस्क: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शनिवार तड़के घने कोहरे ने एक बार फिर जानलेवा रूप दिखाया। सरगोधा जिले के कोट मोमिन इलाके में एक ट्रक पुल से फिसलकर सूखी नहर में जा गिरा, जिससे कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में छह बच्चे और पांच महिलाएं शामिल हैं। यह दर्दनाक हादसा लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूर सुबह के शुरुआती घंटों में हुआ।

23 यात्रियों से भरा था ट्रक

पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता के अनुसार, हादसे के वक्त ट्रक में करीब 23 यात्री सवार थे, जिनमें ज्यादातर एक ही परिवार के सदस्य थे। ये सभी इस्लामाबाद से फैसलाबाद किसी अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे।

मोटरवे बंद, स्थानीय रास्ते पर बढ़ा खतरा

प्रवक्ता ने बताया कि घने कोहरे के कारण मोटरवे बंद कर दिया गया था, जिसके चलते ट्रक को स्थानीय मार्ग से गुजरना पड़ा। कोट मोमिन तहसील के गलापुर ब्रिज पर पहुंचते ही खराब दृश्यता के कारण ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक पुल से नीचे सूखी नहर में जा गिरा।

घायलों की हालत नाजुक

हादसे में नौ लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज कोट मोमिन के सिविल अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए गए हैं।

जांच शुरू, कोहरे में यात्रा पर चेतावनी

पाकिस्तान पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही से हुआ या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोहरे के मौसम में इस इलाके के पुलों और सड़कों पर ऐसे हादसे आम हो गए हैं।

