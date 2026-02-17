पाकिस्तान अपने ही पाले आतंकवाद के राक्षस से लहूलुहान ! आत्मघाती हमले में 11 सैनिकों और बच्ची की मौत

Edited By Tanuja,Updated: 17 Feb, 2026 06:06 PM
उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के आत्मघाती कार बम हमले में 11 सुरक्षाकर्मी और एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। बाजौर जिले की एफसी चौकी को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में 12 आतंकी ढेर कर दिए गए।
International Desk: उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के Khyber Pakhtunkhwa प्रांत में एक बार फिर आतंकवाद ने खूनी खेल खेला। अफगानिस्तान सीमा से सटे Bajaur जिले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन Tehreek-e-Taliban Pakistan (टीटीपी) ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी से आत्मघाती हमला कर दिया। इस हमले में 11 सुरक्षाकर्मियों और एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि महिलाओं और बच्चों समेत सात अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमला एफसी (फ्रंटियर कॉर्प्स) की संयुक्त जांच चौकी पर किया गया, जिससे पूरी इमारत ढह गई।पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा Inter-Services Public Relations (आईएसपीआर) के अनुसार, आतंकियों ने पहले चौकी में घुसपैठ की कोशिश की और नाकाम होने पर विस्फोटक से लदी गाड़ी को सुरक्षा दीवार से टकरा दिया।
धमाका इतना भीषण था कि आसपास की रिहायशी इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं।सेना के बयान में कहा गया है कि जवाबी कार्रवाई में 12 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इलाके में छिपे अन्य आतंकियों के खात्मे के लिए व्यापक तलाशी अभियान जारी है। पाकिस्तानी सरकार टीटीपी को ‘फितना-अल-ख्वारिज’ कहकर संबोधित करती है और उसका आरोप है कि यह संगठन विदेशी समर्थन से देश में अस्थिरता फैलाने की साजिश कर रहा है। सेना ने कहा कि शहीद जवानों और निर्दोष नागरिकों का बलिदान आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।