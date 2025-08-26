प्रधानमंत्री अल्बनीज़ का बड़ा दावा: 'ईरान करवा रहा था ऑस्ट्रेलिया में साजिशें' राजदूत को देश से बाहर निकालने का किया फैसला

Edited By Anu Malhotra,Updated: 26 Aug, 2025 10:38 AM
नेशनल डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में हुए यहूदी विरोधी हमलों के पीछे ईरानी सरकार का हाथ है। इन हमलों में ईरान की संलिप्तता सामने आने के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ईरानी राजदूत को देश से बाहर निकालने का फैसला किया है।
क्या कहा प्रधानमंत्री अल्बनीज़ ने?
प्रधानमंत्री ने कहा, ASIO (ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन) को अत्यंत भरोसेमंद खुफिया सूचनाएं मिली हैं, जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मेलबर्न की एक मस्जिद और सिडनी के एक रेस्टोरेंट पर हुए हमलों के पीछे ईरान समर्थित तत्व शामिल थे। इनमें से कुछ हमलों का सीधा निर्देशन ईरानी सरकार द्वारा किया गया।
ईरान ने छुपाई अपनी भूमिका
अल्बनीज़ ने यह भी बताया कि ईरान ने इन हमलों में अपनी भूमिका को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ASIO के गहन मूल्यांकन से साफ हो गया है कि इन घटनाओं के पीछे ईरानी प्रभाव सक्रिय था।
2023 से हमलों में आई तेजी
गौरतलब है कि 2023 में जब से हमास और इज़राइल के बीच युद्ध शुरू हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों में यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर की गई घटनाओं में अचानक तेजी आई है। खासकर सिडनी और मेलबर्न में यहूदी विरोधी गतिविधियों में खासी बढ़ोतरी देखी गई है।
राजनयिक संबंधों पर असर
ऑस्ट्रेलिया द्वारा ईरानी राजदूत को निष्कासित करने का फैसला दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों पर गहरा असर डाल सकता है। यह कदम दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी धरती पर विदेशी हस्तक्षेप और सांप्रदायिक हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा।