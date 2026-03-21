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आसिम मुनीर के फैसलों से संकट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान से टकराव पड़ रहा भारी

Edited By Updated: 21 Mar, 2026 07:02 PM

asim munir has pushed pakistan into hopeless situation

रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के फैसलों ने देश को गंभीर संकट में डाल दिया है। अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से हालात और बिगड़े हैं। बढ़ते आतंकी हमले और क्षेत्रीय तनाव के बीच पाकिस्तान के लिए इस स्थिति से निकलना बेहद...

International Desk: पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के फैसलों ने देश को गंभीर संकट में डाल दिया है।  एक  रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से हालात और बिगड़े हैं।  Asim Munir के फैसलों को लेकर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि Pakistan आज गंभीर संकट में फंस गया है।  रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान ने Durand Line के पार हवाई हमले किए, जिससे तनाव और बढ़ गया। इसके बावजूद Khyber Pakhtunkhwa और Balochistan में हमले लगातार जारी हैं और स्थिति काबू में नहीं आ रही।

 

रिपोर्ट का कहना है कि अफगानिस्तान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ने पाकिस्तान को और मुश्किल में डाल दिया है। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि इस संकट से जल्दी निकलना आसान नहीं दिख रहा। इसमें Donald Trump पर भी सवाल उठाए गए हैं कि उन्होंने इस स्थिति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान जैसे देश को सैन्य ताकत से दबाना आसान नहीं है, क्योंकि इतिहास में कई बड़ी ताकतें वहां असफल रही हैं।कुल मिलाकर, रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की मौजूदा रणनीति ने उसे अंदरूनी और बाहरी दोनों मोर्चों पर मुश्किल में डाल दिया है और आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं।   

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