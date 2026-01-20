अफगानिस्तान में चीनी रेस्तरां के बाहर विस्फोट; चीनी नागरिक सहित 7 लोगों की मौत व  20 घायल, ISIS ने ली जिम्मेदारी (Video)

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शहर-ए-नाव इलाके में एक चीनी रेस्तरां के बाहर हुए भीषण विस्फोट में एक चीनी नागरिक सहित सात लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

International Desk: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को एक चीनी रेस्तरां के बाहर हुए शक्तिशाली विस्फोट में एक चीनी नागरिक सहित सात लोगों की मौत हो गई, जबकि चार महिलाओं और एक बच्चे समेत 20 लोग घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) ने ली है।काबुल पुलिस के प्रवक्ता ख़ालिद जरदान के अनुसार, यह विस्फोट स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 3 बजे शहर-ए-नाव इलाके में हुआ, जो आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। मृतकों में छह अफगान नागरिक और एक चीनी नागरिक शामिल हैं।

ISIS Claims Kabul Restaurant Blast, Targets Chinese Nationals



- Deadly explosion hit a Chinese-run restaurant in #Kabul on January 19, killing at least seven people, including one Chinese national and six Afghans.



- Islamic State’s #Afghanistan branch (#ISIS -K) claimed… pic.twitter.com/nqLP0wCvUS — Ritam English (@english_ritam) January 20, 2026

पुलिस ने बताया कि मारा गया चीनी नागरिक मुस्लिम था और अपनी पत्नी तथा एक अफगान सहयोगी के साथ काबुल में एक चीनी नूडल रेस्तरां संचालित करता था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विस्फोट रेस्तरां की रसोई के पास हुआ, हालांकि धमाके के सही कारणों और इस्तेमाल किए गए विस्फोटक को लेकर जांच जारी है। काबुल के आपातकालीन अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि विस्फोट के बाद 20 घायलों को अस्पताल लाया गया, जिनमें महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

#ISKP claims responsibility for the suicide attack on a joint Chinese-Afghan run restaurant in Shahre Naw of #Kabul city that killed 7 on Monday. pic.twitter.com/yiRvPDXKMx — The Dispatcher (@dispatcherOnX) January 20, 2026

इस बीच, चरमपंथी संगठन आईएसआईएस ने एक बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली है। घटना ने एक बार फिर अफगानिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर ऐसे समय में जब विदेशी नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बार-बार निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी ने काबुल में हुए इस विस्फोट की कड़ी निंदा करते हुए इसे निर्दोष नागरिकों पर कायराना हमला बताया है।