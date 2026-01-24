अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बगावत! सड़कों पर उतरे हजारों लोग, 100 पादरी गिरफ्तार व 2-5 साल के बच्चे हिरासत में(Video)

Edited By Tanuja,Updated: 24 Jan, 2026 11:38 AM
मिनेसोटा में ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीति के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। मिनियापोलिस हवाई अड्डे पर प्रदर्शन कर रहे करीब 100 पादरियों को गिरफ्तार किया गया। बच्चों की हिरासत की घटनाओं ने राज्य भर में आक्रोश और तनाव बढ़ा दिया है।
Washington: अमेरिका में मिनेसोटा राज्य के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर शुक्रवार को आव्रजन प्रवर्तन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लगभग 100 पादरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों लोग मिनियापोलिस उपनगर में ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे। ये प्रदर्शन राज्य भर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ी हुई आव्रजन कार्रवाई के विरोध में जारी व्यापक आंदोलन का हिस्सा हैं। श्रमिक संघों, प्रगतिशील संगठनों और धर्मगुरुओं ने मिनेसोटा के लोगों से काम, स्कूल और यहां तक कि दुकानों पर भी नहीं जाने की अपील की है।
‘मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट्स कमीशन' के प्रवक्ता जेफ ली ने बताया कि पादरियों को अवैध प्रवेश और शांति अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में मामूली अपराध के नोटिस दिए गए और बाद में छोड़ दिया गया। उन्हें मिनियापोलिस सेंट पॉल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य टर्मिनल के बाहर इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वे हवाई सेवाओं में बाधा डाल रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) से मिनेसोटा से जाने की मांग की। प्रदर्शन के आयोजकों ने शुक्रवार सुबह बताया कि पूरे राज्य में एकजुटता के तौर पर 700 से अधिक व्यवसाय बंद रहे।
इस बीच, गृह मंत्रालय ने पुष्टि की कि दो वर्षीय और पांच वर्षीय बच्चों को उनके पिता के साथ हिरासत में लिया गया है। दरअसल, मिनेसोटा में संघीय एजेंट स्कूल से घर लौट रहे पांच साल के एक बच्चे को उसके पिता के साथ टेक्सास के एक हिरासत केंद्र में ले गए। आईसीई ने कहा कि उनका लक्ष्य बच्चे को पकड़ना नहीं था, बल्कि कार्रवाई उसके पिता एड्रियन अलेक्ज़ेंडर कोनेहो एरियस को लेकर की गई थी, जो कथित तौर पर अवैध रूप से अमेरिका में हैं। बच्चा मिनियापोलिस उपनगर से चौथा छात्र है, जिसे हाल के हफ्तों में आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में लिया है। इन घटनाओं को लेकर पूरे राज्य में तनाव पैदा हो गया है।