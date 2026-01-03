US Strikes Venezuela : ट्रंप का बड़ा दावा- हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में लिया

अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। इसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रचि डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। अमेरिकी एजेंसियों ने दावा किया है कि मादुरो और उनकी पत्नी को वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया।

इंटरनैशनल डैस्क : वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हुए संदिग्ध हवाई हमलों और जोरदार धमाकों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया है, जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को हिरासत में ले लिया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने एक आधिकारिक बयान में दावा किया कि अमेरिकी सुरक्षा बलों ने एक विशेष और गोपनीय अभियान के तहत यह कार्रवाई की। ट्रंप के अनुसार, यह कदम वेनेजुएला में “लोकतंत्र की बहाली और क्षेत्रीय सुरक्षा” के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी या वेनेजुएला सरकार की ओर से नहीं हुई है।

काराकास में धमाके, काला धुआं और सैन्य हलचल

इससे पहले शनिवार को काराकास के कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। सरकारी इमारतों के आसपास काला धुआं उठता देखा गया, जिससे पूरे शहर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन हमलों के बाद राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई और कई इलाकों को सील कर दिया गया।

अमेरिकी दावे के अनुसार, हवाई हमलों से मादुरो के सुरक्षा घेरे को कमजोर किया गया, जिसके बाद विशेष बलों ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि, यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि मादुरो और उनकी पत्नी को वेनेजुएला के भीतर ही किसी सुरक्षित स्थान पर रखा गया है या उन्हें अमेरिका ले जाया जा रहा है।

वैश्विक राजनीति में भू-राजनीतिक भूचाल

इस घटनाक्रम को लैटिन अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े सैन्य और राजनीतिक उलटफेर के रूप में देखा जा रहा है। रूस और चीन, जो लंबे समय से मादुरो सरकार के प्रमुख सहयोगी रहे हैं, उनकी ओर से इस दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ट्रंप का दावा सही साबित होता है, तो यह कार्रवाई वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन यानी रेजिम चेंज की दिशा में एक निर्णायक कदम हो सकती है। पहले से ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे वेनेजुएला के लिए यह घटनाक्रम भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है।