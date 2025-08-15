Main Menu

फ्लाइट में इंटीमेसी! हवस में अंधा कपल उड़ते प्लेन खुलेआम बच्चों के सामने ही बनाने लगा संबंध, एयर होस्टेस की एंट्री हुई तो...

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 15 Aug, 2025 09:49 AM

couple openly showing intimacy in front of children arrested at florida airport

न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जा रही जेटब्लू एयरलाइंस की एक फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कपल बच्चों के सामने ही शारीरिक संबंध बनाने लगा। यह शर्मनाक घटना सामने आने के बाद फ्लाइट लैंड होते ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

इंटरनेशनल डेस्क। न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जा रही जेटब्लू एयरलाइंस की एक फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कपल बच्चों के सामने ही शारीरिक संबंध बनाने लगा। यह शर्मनाक घटना सामने आने के बाद फ्लाइट लैंड होते ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

एयर होस्टेस के सामने हुआ खुलासा

यह मामला तब सामने आया जब फ्लाइट में सफर कर रही एक महिला ने अपनी दो नाबालिग बेटियों के सामने हो रही इस हरकत की शिकायत फ्लाइट अटेंडेंट से की। जब एयर होस्टेस वहां पहुंची तो उसने देखा कि कनेक्टिकट के रहने वाले 43 वर्षीय ट्रिस्टा एल रेली और 42 वर्षीय क्रिस्टोफर ड्रू अर्नोल्ड नाम का यह कपल बेपरवाह होकर अश्लील हरकतें कर रहा था। बच्चों की मां ने अधिकारियों को बताया कि कपल ने यह देखकर भी अपनी हरकतें नहीं रोकीं कि बच्चे उन्हें देख रहे हैं।

और ये भी पढ़े

लैंडिंग के बाद हुई गिरफ्तारी

फ्लाइट के फ्लोरिडा के सरसोता ब्रैडेंटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते ही पुलिस ने रेली और क्रिस्टोफर को गिरफ्तार कर लिया। उन पर नाबालिगों के सामने अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया गया। हालांकि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है लेकिन 15 अगस्त को अगली पेशी के लिए कोर्ट में बुलाया गया है।

इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है जहां लोग सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं। यह घटना यह दर्शाती है कि कुछ लोगों में सार्वजनिक स्थानों पर किस तरह के व्यवहार की कमी होती है और इसका बच्चों पर क्या असर पड़ सकता है।

