भारत-मलेशिया दोस्ती नई ऊंचाइयों परः अनवर इब्राहिम के खास स्वागत से गदगद हुए PM मोदी, खूब सुर्खियां बटोर रही तस्वीरें

Edited By Updated: 07 Feb, 2026 06:06 PM

pm modi on malaysian pm receiving him this special gesture reflects his love

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम का एयरपोर्ट पर स्वागत करना और कार में साथ आना भारत के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह मोदी की 2026 की पहली विदेश यात्रा है। दौरे का उद्देश्य भारत-मलेशिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है।

International Desk: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ अपने गर्मजोशी भरे संबंधों को उजागर करते हुए कहा कि उनका एयरपोर्ट पर खुद स्वागत करना और कार में साथ सफर करना भारत के प्रति उनके प्रेम और सम्मान को दर्शाता है। कुआलालंपुर में आयोजित एक भारतीय प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम द्वारा व्यक्तिगत रूप से एयरपोर्ट पर आना और अपने साथ कार में बैठाकर कार्यक्रम स्थल तक ले जाना एक विशेष और भावनात्मक संकेत है।

PunjabKesari

 

पीएम मोदी ने कहा, “मेरे प्रिय मित्र अनवर इब्राहिम ने न केवल एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत किया, बल्कि अपनी कार और अपनी सीट भी साझा की। यह विशेष भाव उनके भारत और भारतीय समुदाय के प्रति प्रेम और सम्मान को दर्शाता है।”प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होने और भारत-मलेशिया रिश्तों के भविष्य पर सकारात्मक विचार साझा करने के लिए भी अनवर इब्राहिम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया की साझा संस्कृति, विविधता और ऐतिहासिक रिश्ते दोनों देशों को मजबूती से जोड़ते हैं।

PunjabKesari

 

यह प्रधानमंत्री मोदी की 2026 की पहली विदेश यात्रा है और 2015 के बाद मलेशिया की उनकी तीसरी यात्रा भी है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल वह मलेशिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो सके थे, लेकिन उन्होंने अनवर इब्राहिम से जल्द आने का वादा किया था, जिसे अब उन्होंने पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी के कुआलालंपुर पहुंचने पर उनका पारंपरिक और सांस्कृतिक अंदाज़ में स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री दातो सेरी आर. रामनन और उप विदेश मंत्री दातो लुकानिसमन बिन अवांग साउनी भी मौजूद थे। यह यात्रा भारत और मलेशिया के बीच 2024 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर खास ध्यान दिया जाएगा।

 

