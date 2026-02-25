Main Menu

युद्ध के पांचवें साल में ज़ेलेंस्की ने G7 नेताओं का जताया आभार, कहा- आपका अडिग समर्थन असली ताकत!

Edited By Updated: 25 Feb, 2026 07:31 PM

grateful zelensky expresses gratitude after g7 leaders reaffirm support

रूस-यूक्रेन युद्ध की वर्षगांठ पर G7 नेताओं ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन को दोहराया। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आभार जताते हुए कहा कि अमेरिका, यूरोप और सहयोगी देश मिलकर सुरक्षा गारंटी और पुनर्निर्माण योजना सुनिश्चित...

International Desk:  रूस–यूक्रेन युद्ध के पांचवें वर्ष में प्रवेश के बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति Volodymyr Zelenskyy ने G7 नेताओं का आभार जताया है। सोशल मीडिया मंच X पर अपने संदेश में ज़ेलेंस्की ने कहा कि G7 देशों ने यूक्रेन के प्रति अपना “अटूट और स्पष्ट समर्थन” दोहराया है। उन्होंने कहा कि एक सम्मानजनक और स्थायी शांति तभी संभव है, जब United States, यूरोप, G7 देश और यूक्रेन मिलकर ठोस सुरक्षा गारंटी और एक मजबूत पुनर्निर्माण योजना पर काम करें।

 

यह बयान उस संयुक्त घोषणा के बाद आया है, जिसमें G7 नेताओं ने 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की वर्षगांठ पर यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व के अधिकार के प्रति अपना “अटूट समर्थन” दोहराया।G7 नेताओं ने कहा कि वे यूक्रेन को उसकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा में समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।समूह ने अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा शुरू की गई शांति प्रक्रिया के प्रयासों का भी समर्थन किया। बयान में कहा गया कि यूरोप इस प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभाएगा और अन्य साझेदार भी इसमें शामिल होंगे।

 

G7 ने तथाकथित “Coalition of the Willing” के तहत यूक्रेन को दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी देने की प्रतिबद्धता का भी समर्थन किया। ज़ेलेंस्की ने अपने संदेश में सहयोगी देशों द्वारा दी जा रही सैन्य और ऊर्जा सहायता, विशेषकर एयर डिफेंस मिसाइलों की आपूर्ति, की सराहना की। उन्होंने कहा कि रूस द्वारा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों के बीच हर एयर डिफेंस पैकेज यूक्रेनी नागरिकों के सामान्य जीवन को बचाने में मदद करता है।यूक्रेन अभी भी कई क्षेत्रों में लड़ाई का सामना कर रहा है और मजबूत सुरक्षा आश्वासन तथा दीर्घकालिक पुनर्निर्माण समर्थन की मांग कर रहा है।

