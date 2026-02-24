Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | रूस-यूक्रेन युद्ध की 5वें साल में एंट्रीः कीव पहुंचे यूरोपीय दिग्गज, ज़ेलेंस्की बोले- ‘पुतिन अपने मकसद में नाकाम’

रूस-यूक्रेन युद्ध की 5वें साल में एंट्रीः कीव पहुंचे यूरोपीय दिग्गज, ज़ेलेंस्की बोले- ‘पुतिन अपने मकसद में नाकाम’

Edited By Updated: 24 Feb, 2026 05:39 PM

european officials visit ukraine to show support as country marks 4 years

रूस के पूर्ण आक्रमण के चार वर्ष पूरे होने पर एक दर्जन से अधिक यूरोपीय नेता कीव पहुंचे और यूक्रेन के प्रति समर्थन जताया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। युद्ध पांचवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जबकि शांति प्रयास...

International Desk: रूस के पूर्ण आक्रमण के चार साल हो गए और यूक्रेन के प्रति समर्थन जताते हुए एक दर्जन से अधिक वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारी मंगलवार को कीव पहुंचे। रूस यूक्रेन युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं और इसने यूरोपीय नेताओं को महाद्वीप पर रूस की महत्वाकांक्षा को लेकर चिंतित कर दिया है। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक 'इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर' के अनुसार, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके देश ने रूस की बड़ी और बेहतर सुसज्जित सेना के हमले का सामना किया है, जिसने पिछले एक साल में यूक्रेन के केवल 0.79 प्रतिशत क्षेत्र पर कब्जा किया है।

 

जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा, ''आक्रमण की शुरुआत को याद करते हुए और आज की स्थिति पर विचार करते हुए, हमें यह कहने का पूरा अधिकार है: हमने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की है, हमने देश का अपना दर्जा नहीं खोया है।'' उन्होंने यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ''अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं।'' ज़ेलेंस्की ने कहा, "वह यूक्रेनवासियों को तोड़ नहीं पाये। उन्होंने यह युद्ध नहीं जीता है।'' हालांकि, जैसे-जैसे इस विनाशकारी युद्ध का पांचवा वर्ष शुरू हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के इस सबसे बड़े सशस्त्र संघर्ष के अंत के लिए अमेरिका के नेतृत्व में किए जा रहे राजनयिक प्रयास शांति संधि को संभव बनाने वाले किसी भी समझौते तक पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।

 

और ये भी पढ़े

पुतिन के व्यापक लक्ष्यों को लेकर चिंताओं के बीच यूरोपीय नेताओं को यूक्रेन में अपने देशों की सुरक्षा खतरे में दिख रही है। उन्होंने मांग की है कि अमेरिका की मध्यस्थता से चल रही वार्ता में उनके नेताओं से परामर्श किया जाए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने 'एक्स' पर लिखा, "चार साल से, यूक्रेनवासियों और सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि हम सबके लिए हर दिन और हर रात एक बुरे सपने जैसी रही है, क्योंकि युद्ध यूरोप की दहलीज तक पहुंच चुका है।'' उन्होंने कहा, "हम इसे तभी खत्म कर सकते हैं जब हम सब मिलकर मजबूत हों, क्योंकि यूक्रेन का भविष्य हमारा भविष्य है।" इस युद्ध ने यूक्रेन से परे कई देशों को घसीट लिया है, जिससे संघर्ष को एक वैश्विक आयाम मिल गया है और विकासशील देशों में कमी, भूख और राजनीतिक अस्थिरता के और भी बदतर होने का खतरा पैदा हो गया है।

 

मंगलवार को कीव का दौरा करने वाले यूरोपीय अधिकारियों में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ-साथ सात प्रधानमंत्री और तीन विदेश मंत्री शामिल थे। यूक्रेन विदेशी सहायता के बिना रूस के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने में असमर्थ है, इसलिए नाटो देश अब सैन्य सहायता प्रदान कर रहे है और अमेरिकी हथियार खरीद रहे हैं, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने वाशिंगटन की पिछली नीति से अलग होकर कीव को हथियार देना बंद कर दिया है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!