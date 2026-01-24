अमेरिका में भारतीय ने बहस के बाद पत्नी और 3 रिश्तेदारों को उतारा मौत के घाट; अलमारी में छिपकर बचे बच्चे

Edited By Pardeep, Updated: 24 Jan, 2026 10:48 PM

अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पारिवारिक विवाद के दौरान हुई गोलीबारी में एक भारतीय नागरिक की पत्नी समेत चार लोगों की मौत हो गई। इस घटना की पुष्टि अटलांटा स्थित भारतीय मिशन ने भी की है।

यह मामला लॉरेंसविले शहर का है, जहां शुक्रवार तड़के एक घर में अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। जिस समय यह वारदात हुई, उस वक्त घर के अंदर तीन छोटे बच्चे भी मौजूद थे।

आरोपी गिरफ्तार, भारतीय मिशन ने जताया दुख

अटलांटा में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने घटना पर गहरा दुख जताया है। मिशन की ओर से कहा गया है कि गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जा रही है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं।



आरोपी और मृतकों की पहचान

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने 51 वर्षीय विजय कुमार को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इस गोलीबारी में जिन लोगों की मौत हुई है, उनकी पहचान इस प्रकार हुई है:

मीमू डोगरा (43) – आरोपी की पत्नी

गौरव कुमार (33)

निधि चंदर (37)

हरीश चंदर (38)

सभी मृतक भारतीय मूल के बताए जा रहे हैं।

सुबह 2:30 बजे पुलिस को मिली सूचना

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें शुक्रवार सुबह करीब 2:30 बजे इमरजेंसी कॉल मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घर के अंदर चार लोगों के शव पड़े मिले। सभी को गोली लगी हुई थी और घर का माहौल बेहद भयावह था।

अलमारी में छिपकर बचे बच्चे, एक ने किया 911 कॉल

पुलिस के मुताबिक, जब गोलीबारी शुरू हुई, उस समय घर में मौजूद तीनों बच्चे डर के मारे एक अलमारी में छिप गए। जांच अधिकारियों ने बताया कि बच्चों में से एक बच्चे ने हिम्मत दिखाते हुए 911 पर कॉल किया। उसी कॉल के बाद पुलिस कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई। तीनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ है।

जांच जारी, विवाद की वजह खंगाल रही पुलिस

फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि विवाद किस बात पर हुआ, गोलीबारी की असली वजह क्या थी और आरोपी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय समुदाय को, बल्कि अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय को भी झकझोर कर रख दिया है।